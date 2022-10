Dončić zadeval, Dragić zmagal

V množici 82 nastopov v rednem delu lige NBA ima posamičen poraz že skoraj zanemarljiv pomen. Pa vendar si vsi košarkarji želijo začeti sezono z zmago, ne le zaradi vraževerja, toda prvi dvoboj prinese zadovoljstvo le polovici. Trojica slovenskih adutov je optimistično pričakala start, a uspeha se je veselil le Goran Dragić, s Chicagom je v Miamiju ugnal nekdanje soigralce. Dallas je z Luko Dončićem na čelu nesrečno in nespretno klonil s 105:107 v Phoenixu, Denver z Vlatkom Čančarjem gladko v Salt Lake Cityju.

Dončić je začel svojo peto sezono pod ameriškimi obroči v slogu prejšnjih, ko je le enkrat (leta 2019) z Dallasom iztržil zmago v prvem nastopu. Sprva je sicer kazalo, da bi lahko ponovil podvig s spomladanske sedme tekme polfinala zahodne konference, ko je osvojil Phoenix z ogromno prednostjo 123:90. Dallas je namreč od začetka tretje četrtine vodil s 67:45 in deloval precej bolj prepričljivo kot gostitelji. Dobro mu je kazalo še osem minut pred koncem ob vodstvu s 93:80, toda v zaključku se je njegova igra začela sesuvati kot hišica iz kart. Kolapsa ni mogel preprečiti niti slovenski zvezdnik.

V 37 minutah je prispeval 35 točk, 9 skokov in 6 asistenc ob 4 izgubljenih žogah, izdatno mu je s 25 točkami in 8 skoki pomagal Christian Wood, centrski prišlek iz Houstona. Devin Booker (28 točk in 9 asistenc), DeAndre Ayton (18) in štirje domači aduti z več kot 11 točkami so tokrat vendarle znali vrniti udarec. Tri minute pred koncem so prešli v vodstvo, Dončić pa je v zadnji sekundi zgrešil zahteven poskus za tri točke.

»Dobili smo nov poduk, saj smo se prezgodaj sprostili. Pomislili smo, da imamo zadostno prednost in da nam zmaga ne more uiti. Napad ni bil takšna težava, prej bi rekel, da obramba,« je ocenil Ljubljančan in se tako kot vedno ob porazu posul s pepelom ter vnaprej razorožil morebitne kritike. Tokrat je priznal, da se ni izkazal pri metih od daleč.

»Ko mi trojke ne gredo od rok, moram biti agresiven na drugačne načine. Toda ko zgrešiš nekaj metov, ti začne po glavi rojiti, da ne smeš več vreči žoge mimo obroča. In ko začneš razmišljati o tem, boš zelo verjetno zgrešil tudi naslednji met. To je bila prva tekma v sezoni, v moštvu imamo nekaj novih fantov, kar se je poznalo v prelomnih trenutkih,« se je pridušal slovenski as.

Miami Dragićev drugi dom

Goran Dragić ni pozabil, da je šest sezon in pol nosil dres Miamija in z njim dosegel kar nekaj lepih uspehov, prav tako, da je Florida njegov drugi dom. Navijači domačega moštva in nekdanji soborci, predvsem Jimmy Butler, so ga pred začetkom tekme toplo pozdravili, med igro pa so čustva hitro splahnela.

Dragić je v 19 minutah igre dosegel 12 točk z odličnim metom za tri točke 4:5, dodal po 2 skoka in asistenci k zmagi s 116:108. Junak dvoboja je bil krilo DeMar DeRozan s 37 točkami ob metu iz igre 14:22, pri Miamiju je bil najučinkovitejši Butler s 24 točkami. Vlatko Čančar je ob porazu z Utahom s 102:123 igral poldrugo minuto in zgrešil svoj edini met.