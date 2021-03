Dončić: Zadeti bi moral več trojk

Po uvodnih mesecih sezone v ligi NBA je bil Luka Dončić pogosto tarča kritik, da bi moral nujno izboljšati svoj izkoristek metov za tri točke, kar bi mu olajšalo delo tudi pri prodorih. Na štirih decembrskih tekmah je bil njegov izkupiček 2:21, januarja še vedno skromen, 33 odstotkov. Nato je šlo počasi navzgor vse do zadnjega nastopa: ob zmagi košarkarjev Dallasa v Portlandu s 132:92 je zgrešil šele v devetem poskusu in prikazal najboljšo ostrostrelsko predstavo, odkar se je preselil pod ameriške obroče.



Kar 37 točk (met za dve 5:10, za tri 8:9, prosti meti 3:6), 7 skokov in 4 asistence (a tudi 5 izgubljenih žog) je zbral Dončić v 30 minutah igre v prvih treh četrtinah, preostanek dvoboja je tako kot drugi člani začetne peterke teksaške zasedbe presedel na klopi. Dotlej so si namreč priigrali ogromno prednost 103:69, v zadnjem delu tekme pa je narasla celo na 45 točk. In to proti tekmecu, ki je dve mesti višje na lestvici zahodne konference in je dobil oba prejšnja dvoboja v sezoni.



Le 48 ur prej je Dallas v isti dvorani klonil s 119:125 kljub Dončićevim 38 točkam, 9 skokom in 9 asistencam. Razlika je bila očitna: udarna aduta Portlanda Damian Lillard in C. J. McCollum sta tokrat družno zmogla le 32 točk, skupaj s četrtim najboljšim strelcem moštva Carmelom Anthonyjem pa so metali za tri točke poraznih 0:16.

Izenačil se je z Nowitzkim

Po novi sanjski predstavi s prijetnejšim razpletom je slovenski as ostal skromen. »Nič posebnega se ni zgodilo. Mislim celo, da bi moral zadeti tudi deveti met za tri točke. Počutil sem se odlično in na takšen večer ima prav vse pozitiven predznak. Škoda je le, da na tekmi ni bilo gledalcev. Ko se bodo vrnili na tribune, bodo občutki še prijetnejši,« je dejal po izenačenju najboljšega klubskega dosežka zadnjih 25 let za prve tri četrtine tekme; 37 točk je dvakrat (v letih 2008 in 2010) zbral tudi legendarni Dirk Nowitzki.



Z imenitnim učinkom za tri točke je sicer ostal daleč od rekorda lige NBA, ki je od 29. oktobra 2018 v lasti Klaya Thompsona iz Golden Stata s 14 trojkami, medtem ko v tem prvenstvu prednjačita Fred VanVleet (Toronto) in Stephen Curry (Golden State) z 11. Izboljšal pa je svojo najboljšo znamko: osem trojk je zadel tudi januarja lani – prav tako proti Portlandu –, vendar z 12 meti. Še pomembnejše je, da je od 1. februarja letos njegova bera pri poskusih za točke 72:166 ali 43,4 odstotka in da je popravil sezonski učinek na 37,1 odstotka.



Z njim sicer zaseda šele 102. mesto v ligi NBA, a dokazuje, da ima še precej rezerv v svojem bogatem repertoarju. Ne nazadnje je v prejšnjem prvenstvu metal trojke le 31,6-odstotno, slabše kot v svoji krstni sezoni (32,7 %). »Luka igra fenomenalno. Ko ujame pravi ritem, je nemogoče preprečiti njegovo izjemno mešanico prodorov in metov za tri točke. Obrambe naših tekmecev ne vedo, kako naj se odzovejo,« je svojega glavnega aduta pohvalil Dallasov trener Rick Carlisle.

