Dončić začuden: Lakersi zame niso postavili nobenih omejitev, Milano pa jima je prepovedal udeležbo

Prvi zvezdnik slovenske košarkarske reprezentance Luka Dončić je prvič v tem poletju stopil pred slovenske novinarje in med drugim povedal, da je njegov cilj na evropskem prvenstvu eno od prvih treh mest oziroma medalja.

Luka Dončić se je slovenski izbrani vrsti pridružil v torek in z reprezentanco opravil dva treninga. »Dva treninga sta bila res dobra. Od konca sezone v ligi NBA nisem igral pet na pet. Veselim se igranja za reprezentanco,« je uvodoma povedal slovenski zvezdnik.

»Odločitev o igranju za reprezentanco zame ni bila težka, saj sem že večkrat poudaril, da če bom zdrav in imel priložnost, bom vedno igral v slovenskem dresu. Pri tem me spodbuja tudi klub, ki mi ni postavil nobenih omejitev za nastop v reprezentanci,« je nadaljeval Dončić, ki je pred nekaj dnevi v Los Angelesu podpisal triletno pogodbo z Lakers za dobrih 142 milijonov evrov.

»Čutim še malo časovne spremembe, a mislim, da bo to hitro minilo in da bom v petek povsem pripravljen za tekmo z Nemčijo. S selektorjem Aleksandrom Sekulićem še nismo govorili, koliko minut mi bo namenil, a če se bom dobro počutil, ne bom imel omejitev. Veselim se igranja, saj dolgo časa nisem igral tekem, ravno te pa so najboljši pokazatelj pripravljenosti.«

Nemčija bo v Stožice prišla kot aktualna svetovna prvakinja iz Manile in z večino ekipe, ki je nastopila na svetovnem prvenstvu 2023. V njej so trije igralci iz lige NBA, Dennis Schröder (Sacramento), Franz Wagner in Tristan Da Silva (oba Orlando). Tako za Slovenijo kot Nemčijo, ki bosta povratno prijateljsko tekmo odigrali v nedeljo v Mannheimu, bo to prva preizkušnja v pripravah na EP, ki se bo začelo 27. avgusta.

»Prve prijateljske tekme so vedno malo posebne. Zagotovo preizkušnja ne bo lahka, saj imajo Nemci odlično postavo, a kot sem že dejal, iz tekem se največ naučiš. Pogledaš lahko, kaj si delal dobro in kaj napačno in na naslednji popraviš te napake. Naša filozofija ostaja ista kot vedno, gremo tekmo po tekmo,« je nadaljeval Dončić.

Slovenija bo po dveh obračunih z Nemčijo naslednji konec tedna nastopila na turnirju v Rigi, kjer se bo pomerila z Litvo in Latvijo, 19. avgusta jo v Stožicah čaka dvoboj z Veliko Britanijo, niz pripravljalnih tekem pa bo sklenila 21. avgusta v Beogradu proti Srbiji.

Košarkarska zveza Slovenije je sporočila, da je za petkovo tekmo v Stožicah na voljo še nekaj sto vstopnic.

Slovenija bo na evropskem prvenstvu v Katovicah prvo tekmo odigrala 28. avgusta proti gostiteljem Poljakom, v skupini pa sledijo še Francija, Belgija, Islandija in Izrael.

Luka Dončić je slovenskim medijem priznal, da je imel ob menjavi kluba - Dallas ga je februarja proti njegovi volji poslal v Los Angeles Lakers - preživljal težke trenutke. »Na začetku je bilo vse težko, a šel sem po principu, da se na vse stvari navadiš, in tako mi je bilo nekoliko lažje,« je povedal Dončić.

O fizični preobrazbi

Šestindvajsetletni superzvezdnik je spregovoril tudi o fizično preobrazbi, ki jo je doživel to poletje. Priznal je, da v preteklih sezonah za to ni bilo časa. »Lani sem igral do junija, nato je bila še reprezentančna akcija, tako da mi je enostavno zmanjkalo časa in energije. Letos smo imeli drugačen načrt in zdaj bomo videli, kako se bo telo odzvalo na igrišču.«

Dončić se je letos poleti odločil za drastično prehransko dieto in naporen ritem individualnih treningov, s čimer je izgubil več kot deset kilogramov telesne teže, in ob tem za en mesec postavil košarkarsko žogo v kot. »Prvih nekaj dni sem pogrešal košarko, a rad imam tudi druge športe, zato sem bil vseskozi fizično aktiven.«

Odgovoril tudi na vprašanje o odpovedih

Luka Dončić je odgovoril tudi na vprašanje o odpovedih Vlatka Čančarja in Josha Neboja, ki si bosta v novi sezoni delila slačilnico v Milanu. »Zanimivo, da Lakers zame niso postavili nobenih omejitev, njima pa je klub prepovedal udeležbo v reprezentanci. Osebno sem mnenja, da bi to morala biti odločitev igralca in ne kluba. Ni pa nobenih zamer,« je dejal Dončić.

V zaključku novinarske konference je Dončić poudaril, da je cilj reprezentance medalja, ob tem pa dodal: »Nisem edini vodja v tej reprezentanci. Imamo še nekaj igralcev, ki lahko povejo svoje mnenje. Z enim liderjem ne bomo prišli daleč, ključno je, da vsak posameznik pozna svojo vlogo.«