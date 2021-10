Dončić za druženje po slovenskem zgledu

Začetek 76. sezone lige NBA košarkarji Dallasa pričakujejo kot 11. na najnovejši preglednici favoritov po okusu ameriške mreže ESPN, njihov glavni zvezdnik Luka Dončić pa je na naslovnici ugledne revije Sports Illustrated v družbi Traeja Younga iz Atlante. Zvezdi jutrišnjega dneva sta že danes tukaj, so zapisali v naslovu ob fotografiji mladih asov, ki sta povezana, odkar so ju njuni delodajalci izmenjali na naboru 2018. In po vsesplošni oceni je v kupčiji potegnil daljši konec Dallas.

Dončić se bo v svoji četrti sezoni pod ameriškimi obroči lotil številnih izzivov. V končnici lige NBA je namreč doslej odigral le 13 tekem in še ni preskočil uvodne stopnice, v konkurenci posameznikov pa bo še resneje izzval najboljše. Tako MVP prejšnje sezone Nikolo Jokića iz Denverja kot junaka končnice Giannisa Antetokounmpa iz Milwaukeeja pa tudi velemojstra starejše šole, Kevina Duranta iz Brooklyna, ki je letos prvi kandidat za najpomembnejša priznanja, kot že skoraj dve desetletji dominantnega LeBrona Jamesa in druge košarkarske velikane.

Čeprav je že do 22. leta starosti prekosil vrsto rekordov, njegovi soigralci pa menijo, da ima na zadnji strani glave še en par oči, kar mu omogoča neverjetne podaje, Dallasovi šefi poskušajo storiti vse, da bi lahko Ljubljančan še bolje izkoriščal svoj izjemni talent. Zato so za novega trenerja izbrali Jasona Kidda, najboljšega organizatorja igre v zgodovini kluba, ki je s Teksašani osvojil šampionski prstan pred okroglim desetletjem.

Boban se strinja z Luko

Najboljši novinec leta 1995 skupaj z Grantom Hillom, desetkratni udeleženec tekem All-Star NBA, drugi po številu asistenc vseh časov za Johnom Stocktonom, devetkratni član elitnih obrambnih peterk sezone in lastnik dveh zlatih olimpijskih kolajn ni dolgo okleval, ko so ga vnovič poklicali iz Dallasa, čeprav je imel na mizi še nekaj ponudb.

Njegova naloga ne bo preprosta, saj bo moral poskrbeti, da bo Dončić začel še bolje izkoriščati pomoč soigralcev in s posamičnimi akcijami izgubljal manj moči pred odločilnimi minutami ter da bo hkrati dodatno nadgradil svoj igralni vzorec, ki mu je doslej prinesel veliko uspeha tako v Madridu kot Dallasu in tudi v dresu slovenske reprezentance. Slovenski čudodelec se strinja, da bi lahko postal še boljši vodja moštva, in pravi, da se je med letošnjimi olimpijskimi igrami v Tokiu začel zavedati pomena druženja s soigralci.

V ligi NBA to sicer ni v navadi, toda Kiddova zasedba z Dončićem, Latvijcem Kristapsom Porzingisom, Nemcem Maxijem Kleberjem, Srbom Bobanom Marjanovićem in Francozom Frankom Ntilikino ima precej evropskega pridiha, zanjo ekipno sodelovanje ni zgolj delovna obveznost. Lep del moštva je tako v ponedeljek družno obiskal koncert raperja J. Cola, pred pripravljalno tekmo v Charlottu pa so si zamislili skupno večerjo, kar je za Američane nekaj neobičajnega. »Strinjam se z Luko. Med dolgimi gostovanji ni nič lepšega od sprehoda in sproščenega klepeta s soigralci.

Ne le o košarki, včasih koristi tudi pogovor o nekoliko bolj osebnih stvareh. To so trenutki, ki krepijo vezi v ekipi,« prikimava Dončićev 224 cm visoki prijatelj Boban Marjanović.