Dončić v Dallasu kupil novo hišo za 15 milijonov, ko je izvedel, da so ga zamenjali, pa je ...

V svetu še vedno odmeva šokantna menjava Luke Dončića, ki se je moral minuli konec tedna poloviti od soigralcev pri ekipi Dallas Mavericks, spakirati kovčke ter se dobesedno čez noč preseliti na zahodno obalo Združenih držav Amerike, kjer bo odslej igral v rumenem dresu Los Angeles Lakers.

Kupil novo hišo

To bo za Luko izjemna priložnost, mnogi so prepričani, da bo v novi ekipi prej in lažje prišel do cilja, ki si ga tako zelo želi – zmage v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. A odločitev šefov Luka ni sprejel zlahka, prav tako ne selitve. Dončić je namreč nedolgo pred »eno najbolj neumnih menjav v zgodovini lige NBA«, kot ji pravijo mnogi, v Dallasu kupil novo hišo, za katero je odštel kar 15 milijonov dolarjev.

Da se je odločil svojo družino preseliti v večji in lepši dom, niti ni presenetljivo; ko je Luka pred sedmimi leti prišel v Teksas, je tam kupil lepo, a ne prav veliko hišo, zanjo je odštel manj kot tri milijone. Nato je z leti čutil vedno večjo pripadnost ekipi Dallasa, zaljubil se je v mesto in državo Teksas, kjer se je, kot je večkrat povedal tudi sam, od prvega trenutka počutil kot doma.

Verjel je, da bo do konca kariere igral za Maverickse, zato odločitev, da prav v Dallasu kupi novo nepremičnino, ni presenetljiva. Kaj se dogovarjajo šefi za njegovim hrbtom, seveda ni mogel vedeti.

Tudi zajokal je

Ustvarjanje doma v Dallasu je za Luko, ki bo konec meseca dopolnil komaj 26 let, pomenilo več kot le finančno naložbo, predstavljalo je tudi čustveno povezavo z mestom, kjer je dosegel številne uspehe in kjer je bil ljubljen med navijači. Kako zelo je bil navezan na kraj, kjer je med drugim na svet prijokala njegova prvorojenka, je razkril Chandler Parsons, nekdanji igralec Mavericksov, ki je dejal, da je Dončić ob novici o menjavi celo zajokal.

Luka bi lahko po poročanju ameriških športnih medijev v novem dresu prvič zaigral že na tekmi 10. ali 12. februarja, obakrat se bodo LA Lakers pomerili z ekipo Utah Jazz.

Hišo, v kateri družina sploh še ni začela zaživeti, bo moralzdaj prodati in poiskati drugo. Kateri del Los Angelesa bosta z zaročenko Anamarijo Goltes izbrala, še ni znano. Arena univerze v Kaliforniji, kjer LA Lakers trenirajo, stoji na južnem delu Los Angelesa, tik ob tamkajšnjem mednarodnem letališču, relativno blizu sta soseski Santa Monica in Long Beach, tudi Beverly Hills, od koder bi Luka potreboval približno pol ure vožnje do dvorane, kjer potekajo treningi.