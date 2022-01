Dončić smrtonosen, čeprav se ni silil

V letu 2022 košarkarji Dallasa še niso klonili v dveh zaporednih dvobojih, tradiciji so ostali zvesti tudi na gostovanju v Portlandu. Zgolj 24 ur po najhujšem porazu v sezoni proti Golden Statu (92:130) so v 15. januarskem nastopu iztržili še 12. zmago: prepričljivo so prekosili deseto zasedbo zahodne konference lige NBA s 132:112.

Razlika med moštvoma je bila tako očitna, da je lahko Luka Dončić mirno prepustil strelski primat med Teksašani Kristapsu Porzingisu, kar se ne primeri prav pogosto, in se zadovoljil s šestim trojnim dvojčkom v sezoni. 15 točk ob metu iz igre 4:11 (za tri 2:6), 10 skokov in 15 asistenc, s katerimi je izenačil svoj sezonski rekord, je bil izkupiček slovenskega asa v 37 minutah. Več kot dovolj za uspeh v soočenju ekip, ki sta morali na igrišče še drugi večer zapored.

Toda Dallasovi glavni aduti niti niso bili pretirano utrujeni, v San Franciscu so jo tako silovito dobili po prstih, da jih je trener Jason Kidd zgodaj povlekel na klop in jim namenil počitek. Porzingis je bil celo izključen in si je prislužil 15.000 dolarjev kazni, ker je brcnil žogo na tribuno, v Portlandu pa se je oddolžil soigralcem z 22 točkami. Kar sedem gostujočih košarkarjev je sicer doseglo dvomestno število točk, pri Portlandu štirje, največ branilec Anfernee Simons (23).

Hardaway se primerja s Čančarjem

Pri Dallasu je Jalen Brunson dodal 20 točk in 11 asistenc brez ene same izgubljene žoge ter nadaljuje kampanjo za bistveno višjo plačo. Trenutno je namreč s povprečjem 15,8 točke in 5,6 asistence tretji strelec moštva za Dončićem (25,2) in Porzingisom (19,7) ter drugi podajalec za Ljubljančanom (8,7), po letošnjem zaslužku pa je šele 12. z 1,8 milijona dolarjev.

Poleti mu bo pogodba potekla in 25-letni branilec si z novo obeta 80 milijonov dolarjev v štirih letih. Dotlej bo moral postoriti še marsikaj, med drugim nadaljevati ugodni trend. S soborci je zadnjič klonil na dveh tekmah zapovrstjo 23. in 25. decembra proti branilcu naslova Milwaukeeju in Utahu, kar jih je pripeljalo do petega mesta v zahodni konferenci z izkupičkom 28 zmag in 21 porazov.

»Ne gre le za statistiko. Ko pogledamo v preteklost, uvidimo, da so moštva, ki se znajo ogniti dvema porazoma v nizu, zelo neugodna v končnici prvenstva. Neredko se potegujejo za uvrstitev v veliki finale. Odlikuje jih namreč posebna miselnost, zato upam, da se bomo kmalu vključili v ta elitni krog,« meni Jason Kidd.

Zdaj ga seveda zanima, kako dolgo bo trajalo okrevanje Dallasovega četrtega najučinkovitejšega strelca Tima Hardawaya (povp. 14,2), ki bo v tej sezoni zaslužil 21,3 milijona dolarjev. Potem ko si je v San Franciscu zlomil eno od kosti v stopalu, krilni košarkar išče primerjave v ligi NBA. Podobno poškodbo je 3. januarja med dvobojem z Dallasom utrpel slovenski reprezentant Vlatko Čančar in pri Denverju so naznanili, da bodo njegovo stanje ocenili po 12 tednih. New Orleansov zvezdnik Zion Williamson, prvi izbranec nabora NBA 2019, je odigral zadnjo tekmo 5. maja lani.