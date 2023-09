Dončić se trudi za premirje s sodniki

Po napornem poletju s slovensko reprezentanco je Luka Dončić dobil še zadnjih nekaj septembrskih dni premora, izkoristil jih je tudi za dopust v Tuniziji, od prvega dneva priprav z Dallas Mavericks pa bo šel na polno. Tudi zato, ker se zaveda, da vsi pogledujejo proti njemu: »S Kyriejem Irvingom sva tista, ki morava biti zgled za vse igralce in to na obeh straneh igrišča.« Načrt je znan, od prenosa v prakso pa bo odvisno, kako se bo odvila letošnja sezona Dallasa v ligi NBA.

Ob Dončićevem prihodu na priprave slovenske reprezentance je bilo hitro vidno, da je letošnje poletje vzel zares in ga izrabil za telesno pripravo, brez katere napora 82 tekem rednega dela sezone in nato še maratonske končnice – če bo Dallas uspešen, seveda –, ne bo zdržal. »Počutim se malce bolje, a stegno še vedno ni povsem zdravo, še vedno hodim na preglede, da bi odkrili razlog za težave. Počasi gre na bolje,« je ameriškim novinarjem po uvodnem treningu Dallasa povedal Luka.

Motiva po lanskem razočaranju nikomur od košarkarjev Dallasa ne bi smelo primanjkovati. Pod drobnogledom bo zvezdniška naveza Dončića s Kyriejem Irvingom, ki je poleti podpisal novo dolgoročno pogodbo. Lanski začetki branilskega eksperimenta niso bili vzpodbudni, na tekmah, ko sta bila oba na parketu, je bilo razmerje zmag in porazov Dallasa 5-11. »Lani je Kyrie prišel sredi sezone, nismo imeli časa za trening, da bi se ujela. Na igrišču mora vladati prava kemija in letošnje priprave bodo posvečene temu. Nenazadnje sva vodji ekipe in morava biti drugim za zgled,« napoveduje Dončić.

Vedno enako vprašanje

Kyrie in slovenski šampion, ki začenja svojo šesto sezono v elitni severnoameriški ligi, bosta gonilni sili Dallasa v napadu, a večina njihovih težav izvira iz mizerne obrambe. Lani je imel Dallas šele 25. najboljšo obrambo v ligi, pri uspešnosti v skoku so končali povsem na repu razpredelnice. »Preprosto moramo biti boljši v obrambi, letos bomo veliko poudarka namenili skoku, pod obročem moramo pobirati žoge. Na tem bomo delali od prvega dneva dalje,« obljublja Dončić.

Ob koncu druženja z novinarji se Luka ni mogel izogniti niti vprašanjem o verbalnih dvobojih s sodniki. »Vedno dobim enako vprašanje. Težko je, a se trudim, verjemite mi, da se trudim,« pravi Dallasov zvezdnik. Trud na vseh področjih – v obrambi, pri sodelovanju s Kyriejem in nenazadnje pri sodnikih – bo rdeča nit Dončićeve sezone 2023/24.