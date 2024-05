Dončić se bori tudi sam s sabo

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so naredili naslednji korak k finalu zahodne konference v ligi NBA, potem ko so po hudem boju v svojo korist odločili drugo tekmo z igralci kluba Oklahoma City Thunder (105:101). S tem trdo prigaranim uspehom so izid v zmagah povišali na 2:1 in imajo tako lepo priložnost, da si danes ponoči (ob 3.30 po srednjeevropskem času) pred svojimi navijači priigrajo še zaključno žogo.

V razburljivem dvoboju, ki je na trenutke spominjal bolj na rokoborbo kot na košarko, je slovenski zvezdnik Luka Dončić v 40 minutah zbral 22 točk (prosti meti: 7:10, za dve: 6:13, za tri: 1:4). Ob tem je v statistiko vpisal še 15 skokov, pet asistenc in dve ukradeni žogi, medtem ko je štiri izgubil. Ker je po tekmi že njegov zadržan korak proti slačilnici izdajal, da ni v najboljšem stanju, se ni mogel izogniti vprašanju, kaj ga boli. »Vse, vendar pa se borim,« je odvrnil 25-letni Ljubljančan, ki se že nekaj časa spopada z bolečinami v desnem kolenu in levem gležnju. Zaradi tega je poskušal včerajšnji prosti dan izkoristiti za okrevanje. »Potrebujem sleherno minuto počitka, ki jo lahko dobim,« je dal Dončić jasno vedeti, da ni stoodstotno nared za tekme.

Največ točk k tokratni zmagi Teksašanov – namreč 27 – je prispeval P. J. Washington (z metom iz igre 11:23), ki ga je pohvalil tudi slovenski zvezdnik. »Zadel je tudi pet trojk, kar je sijajno. Bil je agresiven, metal pa je samozavestno. Verjamemo vanj,« je Dončić povedal o svojem ameriškem vrstniku, ki je šele pred tremi meseci okrepil Dallas. Zgolj z izbranimi besedami je govoril tudi o Kyrieju Irvingu, ki je prav tako kot Luka zbral 22 točk (z metom iz igre 10:17). »Neverjeten je. Na vse pretege se trudi, da bi nam olajšal delo – na obeh straneh parketa. Hvaležni smo, da ga imamo,« je poudaril slovenski as in vnovič opozoril, da niso še ničesar osvojili. »Dobili smo dve tekmi, za napredovanje pa potrebujemo štiri zmage. Nadaljevati moramo v takšnem slogu. Ne bo preprosto, toda verjamemo, da nam lahko uspe,« je še dejal Dončić.

Najboljši strelec Gilgeous-Alexander

Upanja še ni izgubil niti kanadski zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander, ki je bil z 31 točkami najboljši strelec tekme. »Ne glede na to, kaj se zgodi, poskušam biti vedno agresiven ter vsakič odigrati pravo potezo zase in za soigralce,« je pojasnil 25-letni as iz Toronta, ki kot glavne ovire na poti do zahodnega finala – zanimivo – ni izpostavil ne Dončića niti Irvinga, temveč P. J. Washingtona. »Če želimo dobiti to serijo, bomo morali ugasniti ta plamen ...«