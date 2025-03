Dončić s klopi nemočno spremljal polomijo Lakersov

Košarkarji Los Angeles Lakers so po treh zaporednih zmagah v severnoameriški ligi NBA v domači Crypto.com Areni doživeli hladen tuš. Gostujoča zasedba Milwaukee Bucks je bila boljša s kar 118:89. V vrsti Jezernikov sta zaradi poškodb manjkala največja zvezdnika Luka Dončić in LeBron James.

Ob odsotnosti glavnih nosilcev in kreatorjev igre ekipe iz mesta angelov je gostujoči zvezdnik Giannis Antetokounmpo dosegel 28 točk.

Gary Trent mlajši je dodal 23 točk s klopi, Kyle Kuzma jih je zbral 20, Bucksi pa so navdušili z dvema udobnima zmagama v razmaku osmih dni.

Priložnost je dobil Bronny

Ob odsotnosti slovitega očeta je priložnost za igro dobil Bronny James, ki je s 17 točkami prvič v 22 tekmah lige NBA dosegel dvomestno število točk. A je uspeh zasenčil poraz, ko so Lakersi prekinili niz devetih domačih zmag.

Milwaukee, ki zaradi poškodbe ni imel na voljo Damiana Lillarda, je poskrbel za prepričljivo prvo četrtino. To so končali z rezultatom 20-5, kar jim je dalo dovolj zagona, da so tekmo pripeljali do konca.

Ekipo Milwaukee Bucks naslednja tekma v nedeljo čaka pri Sacramentu, Lakers pa bodo gostili Chicago Bulls. Za zdaj še ni mogoče napovedati, ali bo Jezernikom takrat pomagal tudi poškodovani Dončić.

Los Angeles Laker na lestvici zahodne konference zasedajo četrto mesto s 43 zmagami in 26 porazi.