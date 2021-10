Dončić poskuša vnesti primesi demokracije

V prejšnji sezoni lige NBA košarkarji Dallasa niso ravno blesteli v domači dvorani, v njej so prišli do identičnega izkupička (21:15) kot na gostovanjih, zato so se v prvem nastopu v American Airlines Centru v novem prvenstvu po porazu v Atlanti in uspešni predstavi v Torontu potrudili, da ne bi razočarali svojih privržencev. To še posebno velja za Luko Dončića, ki je bil najboljši strelec, skakalec in podajalec moštva ob zmagi nad Houstonom s 116:106.

Trenerski krst Jasona Kidda v Dallasu, kjer je preživel sedem let in pol vrhunske igralske kariere in leta 2011 proslavil naslov prvaka v elitni ameriški ligi, je imel dokaj nenavaden scenarij. Domača zasedba je namreč izmenično pošiljala v ogenj vseh 15 košarkarjev, kolikor jih ima pod pogodbo. Pri tem ni šlo za podcenjevanje tekmecev iz Houstona, ki so v prejšnji sezoni zasedli zadnje mesto med 30 moštvi, temveč za željo tričlanskega »sveta igralcev«. Kidd mu je prisluhnil.

»Z zamislijo želimo pokazati vsem članom naše ekipe, da jim zaupamo. S podobnimi sestanki zunaj igrišča se lahko nasploh ognemo marsikateri težavi. Več kot se pogovarjaš, bolje je,« je ocenil Dončić in očitno kar sam razkril, da sodeluje v neobičajnem in povsem neuradnem odboru.

Kidd: To je bila izjema

Takšne oblike demokracije lahko na tekmah pridejo v poštev bolj poredko, v pomembnih in tesnih dvobojih ima glavno besedo trener, saj nosi največji delež odgovornosti za rezultate. In tudi v soočenju s Houstonom se je izkazalo, da so nekateri Dallasovi košarkarji veliko boljši kot drugi, zato se niso mogli ogniti izdatnim nihanjem; gostje, pri katerih je prednjačil branilec Eric Gordon z 22 točkami, so celo dobili prvi polčas s 60:57. Dončić je zbral 26 točk (za dve 9:19, za tri 1:6, prosti meti 5:5), 14 skokov in 7 asistenc, a tudi 4 izgubljene žoge, vnovič mu je najbolj izdatno pomagal Tim Hardaway s 16 točkami.

Prav toliko jih dosegel nadomestno krilo Reggie Bullock, ki je na uvodnih dveh tekmah skupaj prispeval štiri točke. Najdražji košarkar dallaškega moštva Kristaps Porzingis je dodal devet točk s skromnim metom iz igre 2:10, a sledilo je pojasnilo, da ima težave s hrbtom in da zato v zadnji četrtini sploh ni vstopil v igro. »Videli bomo, kako bo z njim jutri,« je na kratko potrdil Kidd, ki je resda nov za krmilom, a dobro pozna dolgo zgodovino Latvijčevih poškodb. Februarja letos je zaradi podobnega zapleta s hrbtom izpustil tri tekme.

Luka Dončić je pred prvim domačim nastopom v novi sezoni nagovoril gledalce in se jim zahvalil za podporo. FOTO: Kevin Jairaj/USA Today Sports

«Tokrat se nam je scenarij izšel, vendar ne verjamem, da bomo lahko prav pogosto igrali z vsemi 15 možmi. Lepo je, da se fantje trudijo za moštveno kemijo, vendar ne smemo pozabiti, da igramo zato, da bi zmagovali. Naši tekmeci imajo veliko dobrih košarkarjev, ki nas lahko spravijo v veliko godljo, ne glede na to, katero mesto zasedajo na lestvici,« je Kidd potegnil črto pod spopad teksaških moštev.