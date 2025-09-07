ZMAGA NAD ITALIJO

Dončić po izjemni predstavi: »Že pred evropskim prvenstvom sem dejal, da verjamemo v uspeh« (VIDEO)

Z novo fantastično predstavo je Luka Dončić le še okrepil status prvega zvezdnika evropskega prvenstva.
Fotografija: Luka Dončić FOTO: Ints Kalnins Reuters
Luka Dončić FOTO: Ints Kalnins Reuters

STA
07.09.2025 ob 22:28
07.09.2025 ob 22:29
STA
07.09.2025 ob 22:28
07.09.2025 ob 22:29

Luka Dončić je proti Italiji znova podiral rekorde, po zmagi 84:77 pa se je najprej zahvalil soigralcem za odlično partijo, ki je Slovenijo popeljala v četrtfinale evropskega prvenstva v Latviji. »Vsa čast fantom,« je dejal v mnoštvo mikrofonov v mešani coni.

Z novo fantastično predstavo je Luka Dončić le še okrepil status prvega zvezdnika evropskega prvenstva. Z 42 točkami je postal šele peti igralec, ki ima na EP dve tekmi z več kot 40 doseženimi točkami, hkrati pa tretji, ki je v zadnjih 30 letih zbral vsaj 40 točk in 10 skokov.

Ni omenil svoje predstave

V območju za izjave po tekmi Dončić niti z besedo ni omenil svoje predstave, glede sebe je izpostavil le bolečino v nogi, za katero upa, da mu jo bodo fizioterapevti čim prej odpravili. »Boli, boli,« je dejal.

»Vedeli smo, da ima Italija veliko orožij, a smo zdržali do konca,« je uvodoma povedal Dončić.

»Smo prava ekipa. Vsi igramo za vse. Vzdušje je dobro, kemija je vrhunska in na igrišču si vsi želimo pomagati. Vsa čast fantom,« je ponovil Dončić.

Naslednjo tekmo bo Slovenija igrala v sredo proti Nemčiji. »Že pred evropskim prvenstvom sem dejal, da verjamemo v uspeh. Gremo naprej. Čaka nas zelo težka tekma z Nemčijo, a ponavljam, verjamemo vase,« je še poudaril prvi strelec prvenstva s povprečjem 34 točk na tekmo.

