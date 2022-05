Dončić okusil manj prijeten konec palice

Košarkarji Dallasa še nikoli niso dobili tekme končnice lige NBA na parketu Golden Stata in tako je ostalo tudi v prvem polfinalnem soočenju letošnjega finala zahodne konference. Še več: ob porazu s 87:112 (69:88, 45:54, 18:28) se niso niti približali uspehu. Za svojimi pričakovanji je zaostal tudi Luka Dončić, ki je bil pričakovano glavna tarča odličnih obrambnih komandosov domačega moštva.

Edina dobra vest zanj je bila, da bo drugi dvoboj na sporedu že danes ponoči (vnovič v San Franciscu) in da bo lahko hitro pregnal črne misli. Med uvodnim dejanjem serije v Chase Centru, ki so ga odprli pred tremi leti s poldrugo milijardo dolarjev vredno naložbo, so se člani teksaške zasedbe počutili, kot da ne bi mogli zadeti niti Tihega oceana v neposredni bližini. Izkoristili so le 36 odstotkov vseh poskusov iz igre, za tri točke pa metali zgolj 11:48 (23 %).

Najučinkovitejši med njimi je bil Dončić, a z 20 točkami, kar je njegova najskromnejša bera v letošnji končnici, in metom iz igre 6:18 (za tri 3:10); v drugem polčasu je zmogel le dve točki. Slednjič je zbral še 7 skokov in 4 asistence, a hkrati izgubil 7 žog, v času, ki ga je prebil na parketu, pa si je Dallas nakopal 30 točk primanjkljaja, kar je najslabše razmerje v moštvu.

Branilca Spencer Dinwiddie (17 točk) in Jalen Brunson (14) sta družno metala 11:27, vsi drugi so bili še precej bolj neučinkoviti, medtem ko je imel Golden State sedem mož z dvomestnim učinkom. Stephen Curry je dosegel 21 točk, Andrew Wiggins in Jordan Poole po 19, Klay Thompson 15 ...

Kanadčan kot senca

Ekipa trenerja Steva Kerra je zadela manj trojk kot običajno (10:29), a se je lahko pohvalila s 56-odstotnim skupnim metom iz igre. Hkrati je ustavila Teksašane pri pičlih 87 točkah; na sedmih tekmah s Phoenixom so jih v povprečju dosegli 108.

»V prvem polčasu smo imeli na voljo precej ugodnih metov, a jih nismo izkoristili, v nadaljevanju nismo dobili toliko priložnosti. Domači košarkarji so me odlično ovirali, vseeno pa mislim, da bi moral kot vodja našega moštva igrati bolje. A to je končnica. Poraz je poraz, s točko razlike ali s 40, za preboj v veliki finale pa bodo potrebne štiri zmage. Danes nam ni lahko, a ostajamo samozavestni,« je zagotovil Dončić.

Zanj je bil v prvi vrsti zadolžen 201 cm visoki Kanadčan Andrew Wiggins, prvi izbranec nabora NBA 2014 ter sin nekdanjega poklicnega košarkarja Mitchlla Wigginsa in atletinje Marite Payne, ki je na OI 1984 osvojila dve srebrni kolajni v tekih 4 x 100 in 4 x 400 m. Slovenskega asa je na tesno gnal po vsem igrišču, soigralci pa so mu bili v veliko pomoč. Pod obročema Draymond Green, obrambni MVP leta 2017 in štirikratni član najboljše defenzivne peterke lige NBA, ter center Kevon Looney, na zunanjih položajih Klay Thompson, ki je bil do niza hudih poškodb vedno zadolžen za glavne tekmečeve igralce. Ob tem je Kerr redno poskušal še s kombiniranimi različicami. Kot pravi, je Dončić preprosto predober, da bi ga lahko ustavili z enim orožjem.