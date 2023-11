Dončić nasmejan tudi po slabši predstavi

Ob začetku 78. sezone lige NBA se je Luka Dončić vpisal v zgodovino kot prvi, ki je bil v vseh treh prvih nastopih najboljši strelec, skakalec in podajalec svojega moštva. V četrtem poskusu mu je spodletelo, toda ko je zapuščal igrišče, ni mogel skriti širokega nasmeha. Košarkarji Dallasa so ugnali Chicago s 114:105 in prvič po letu 2004 vstopili v prvenstvo z izkupičkom 4:0, s kakršnim se lahko trenutno pohvali zgolj še Boston. Obe moštvi sta edini neporaženi v elitni ligi.

Igral podpovprečno glede na svoje standarde

V minulih mesecih so košarkarski analitiki na dolgo in široko razpravljali o odvisnosti Dallasa od svojih glavnih zvezdnikov in se spraševali, ali lahko uspešno sobivata na parketu. Zdaj so dobili gradivo za nadaljnje teorije. Kyrie Irving je namreč izpustil zadnji dve tekmi zaradi načetega levega stopala, Dončić pa je po treh fantastičnih predstavah igral podpovprečno glede na svoje visoke standarde.

Proti Chicagu je dosegel 18 točk s skromnim metom iz igre 5:16 (za tri 1:8), v 40 minutah pa dodal še 7 skokov in 10 asistenc ob 6 izgubljenih žogah. Razlika je očitna, saj se je proti San Antoniu, Brooklynu in Memphisu odlikoval z 39 točkami, 11,7 skoka in 9,7 asistence na tekmo, toda tako kot vedno je daleč najpomembnejša moštvena korist. In Dallas je vnovič zmagal.

Luka je na številnih tekmah dosegel 30, 40 točk, a Dallas ni vedno zmagal.

Krilni center Grant Williams, sicer prišlek iz Bostona, je v uspeh vtkal 25 točk z metom za tri točke 7:9, krilo Tim Hardaway je prispeval 24 točk (trojke 7:13), krilo Derrick Jones, ki je v prejšnjih dveh sezonah igral za Chicago, je dodal 17 točk. Družno so nadomestili tako Dončićev »primanjkljaj« kot tudi učinek gostujočih asov z Zachom LaVinom (22 točk) in Nikolo Vučevićem (21 točk in 20 skokov) na čelu.

Pred 21 leti 14:0

Šele četrtič v zgodovini kluba, ustanovljenega leta 1980, je Dallas začel sezono z bero 4:0. V letih 1995 in 2004 je klonil v petem poskusu, najdaljši uvodni niz 14:0 (in nato 31:5) je dosegel leta 2002, ko je pod vodstvom Dirka Nowitzkega, Steva Nasha in Michaela Finleyja končal redni del prvenstva z iztržkom 60:22 in se nato prebil do finala zahodne konference. V njem je bil uspešnejši poznejši prvak San Antonio.

V Dončićevi eri, ki se je začela 18. oktobra 2018, je Dallas do včeraj dosegel najdaljšo uvodno serijo brez poraza leta 2019 – 2:0. V naslednjih treh sezonah je vselej izgubil že prvi dvoboj, zato se lahko vprašamo, kako dolgo bo vztrajal tokrat. Najtežji možni test ga čaka že danes ponoči. V Denverju se bo pomeril z branilcem šampionskega naslova, ki se je v zadnjem nastopu že spotaknil v domači dvorani. Izgubil je z Minnesoto z 89:110, saj poleg Nikole Jokića (25 točk in 10 skokov) in Jamala Murrayja (14 točk) ni imel strelca v dvomestnih številkah.

Hitreje in bolje v obrambi

»V ligi NBA ne moreš pričakovati, da bosta en ali dva košarkarja opravila vse delo. Luka je na številnih tekmah dosegel 30, 40 točk, a Dallas ni vedno zmagal. Na njegov slabši večer pa se celotno moštvo znajde pred posebnim izzivom. Tokrat se je odzvalo na pravi način. Luka je zaupal soigralcem in ti ga niso pustili na cedilu. To je bistvo košarkarske kemije,« je zadovoljno ocenil Dallasov trener Jason Kidd. Njegova zasedba je namreč v preteklih letih izgubila veliko izenačenih bitk, ki so jo stale vidnejšega uspeha.

Luka Dončić je v prejšnji sezoni le štirikrat dosegel manj kot 20 točk – 14-krat je presegel mejo 40 točk in izboljšal svoj strelski rekord na 60 točk –, toda Dallas je krepko zaostal za udeleženci končnice. Letos je zato začel iskati nadomestne rešitve in jih nekaj očitno našel. Tudi z Ljubljančanovo pomočjo. Jason Kidd ga je namreč v poletnih mesecih prepričal, da mora igrati hitreje in da se mora v obrambi vsaj malo približati svoji napadalni genialnosti. Za zgled bi pač moral biti na obeh straneh igrišča.