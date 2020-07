Dončić mora nastaviti merilne naprave

V drugem pripravljalnem nastopu pred nadaljevanjem lige NBA so košarkarji Dallasa doživeli prvi poraz po 11. marcu, ko jih je tik pred začetkom koronske krize ugnal San Antonio. Tokrat jih je s 118:111 prekosila Indiana v dvoboju brez tekmovalnega naboja. Moštva se namreč še vedno uigravajo, trenerji pa se trudijo, da ne bi preveč obremenili svojih glavnih zvezdnikov pred veliko pomembnejšimi večeri. Zmagovalci so tako igrali brez svojega drugega najboljšega strelca in prvega skakalca Domantasa Sabonisa, ki je začasno zapustil Disneyjev kompleks zaradi terapije stopala, nepopolni pa so bili tudi poraženci. Kristaps Porzingis si je namreč privoščil veliko neprevidnost in pozabil na vsakodnevno testiranje na koronavirus ter si prislužil 24 ur življenja v karanteni. »Običajno nas naše medicinsko osebje spomni na testiranje. Ne vem, kje se je tokrat zalomilo, toda ker gre za redno obveznost, jo moraš imeti nenehno v mislih,« je priznal Luka Dončić, ki s soigralci že 20 dni biva v Orlandu in v tem času je slišal za veliko hujše primere iz drugih taborov. Najbolj je odmeval spodrsljaj Louja Williamsa, branilca LA Clippers, ki je z dovoljenjem zapustil floridski mehurček, da bi se udeležil pogreba družinskega člana, mediji pa so ga zasačili med obiskom kluba za gospode s striptizetami. Po objavi fotografij je moral v desetdnevno samoizolacijo, zaradi katere bo izgubil tudi dve tekmi finiša rednega dela prvenstva. Po ESPN sedmi v ligi NBA Dončić je proti Indiani igral le dobrih 24 minut, a se tudi s skopo odmerjeno minutažo povsem približal trojnemu dvojčku. Z 20 točkami (met za dve 5:10, za tri 1:4, prosti meti 7:9) je bil prvi strelec dvoboja skupaj s tekmečevim krilom T. J. Warrenom, zbral pa je tudi 11 skokov in 9 asistenc. Tako kot ob zmagi nad LA Lakers je imel rezervo pri izgubljenih žogah (7 v dveh nastopih) in metih za tri točke (skupaj 2:7), ki so običajno njegova posebnost. V dosedanjem delu rednega dela prvenstva je dosegal 2,9 trojke na tekmo in si pri Dallasu deli prvo mesto s Timom Hardawayem. Po izkoristku poskusov v moštvu vodi Seth Curry s 45,3 odstotka, Dončić pa je šele na 11. mestu z 31,8 odstotka. Tik pred njim je 221 cm visoki Porzingis (34,9 %), na 13. mestu še nekoliko višji Boban Marjanović (26,7). Pri tem je zanimivo, da je Ljubljančan natančnejši, ko za tri točke meče po svojem značilnem vzvratnem koraku, s katerim se oddalji od obrambnega tekmeca. Takšna tehnika je za večino trd oreh, njemu pa prinaša 35,3-odstotno uspešnost, izkoristil je 84 od 238 poskusov. Pri vseh drugih metih z več kot 7,24 metra oddaljenosti pa neredko plačuje ceno, da je prvi strelec moštva. V časovni stiski se najbolj zanese nase in prevzema odgovornost iz težkih položajev in celo s svoje polovice igrišča, pa tudi njegovi soigralci najraje vidijo, da je on mož odločitve. Statistika ima tudi v tem primeru več plati. Ameriška mreža ESPN je pred nadaljevanjem prvenstva NBA objavila lestvico 50 najboljših košarkarjev, ki bodo igrali v Orlandu. Na njej Dončić zaseda sedmo mesto (med njegovimi soigralci je najvišje Porzingis na 24. mestu), Gorana Dragića pa komisija šestih analitikov ni uvrstila med izbrane.