Dončić med vrhunskim in obupnim

LA Clippers s 26 zmagami in 15 porazi zasedajo četrto mesto v zahodni konferenci lige NBA in niso neposredni tekmeci košarkarjev Dallasa (20:18), ki so na lestvici osmi tik za San Antoniom (20:16) in Golden Statom (20:20). Toda ko se moštvi soočita na parketu, se pošteno zaiskri. Tako je bilo v lanskem dvoboju končnice, ki ga je s 4:2 v zmagah dobila zasedba iz Los Angelesa, in podobno je bilo v tretjem spopadu nove sezone, v katerem četa vnovič odličnega Luke Dončića ni izkoristila prednosti domačega igrišča.



Z zmago s 109:99 so LA Clippers izenačili sezonski rezultat dvoboja z Dallasom na 1:1. Ob prvem spopadu 27. decembra so prejeli močno zaušnico sredi Kalifornije, saj so jih gostje prekosili kar s 124:73. Poloma niso pozabili, zato so v revanši napeli vse sile. Dončića niso mogli ustaviti: s 25 točkami (za dve 5:12, za tri 4:11, prosti meti 3:4), 10 skoki in kar 16 asistencami jim je povzročil veliko škode. Dobro sta se pri Dallasu odrezala tudi Kristaps Porzingis (22 točk) in Tim Hardaway (21), njihovi soigralci pa so bili bistveno manj opazni, saj ni nihče zmogel več kot osem točk.



Pri moštvu iz Los Angelesa je medtem kar sedem košarkarjev prispevalo vsaj 12 točk, največ pričakovano Kawhi Leonard (22). V prelomnih trenutkih tekme so znova udarile na plan tudi znane težave teksaške ekipe. Tri minute in 13 sekund pred iztekom igralnega časa se je približala na 99:103, a ni več zmogla niti točke.

Kdo bi lahko okrepil Dallas?

»V tem času sem se odločil za nekaj obupnih metov in zgrešil, zato moram prevzeti odgovornost,« se je po porazu pridušal Dončić, ki je s soborci izenačil črni rekord kluba, saj so si prislužili le pet prostih metov. »Ne bom komentiral sojenja, saj nočem biti kaznovan. Takšna so bila pač tokrat merila mož s piščalkami, upam, da bodo naslednjič boljša,« je skopo odvrnil Ljubljančan po svojem 34. trojnem dvojčku v karieri in samostojnem prevzemu 11. mesta na večni lestvici lige NBA. Devet jih je v tej sezoni dosegel tudi Nikola Jokić iz Denverja, pred njima pa sta James Harden iz Brooklyna (10) in Russell Westbrook iz Washingtona (11).



Dallas bo že drevi vnovič gostil LA Clippers, njegovi klubski šefi pa pospešeno razmišljajo o možnih okrepitvah pred iztekom prestopnega obdobja 25. t. m. Ni še jasno, ali se bodo odločili za odmevnejšo zamenjavo košarkarjev sredi prvenstva, ameriški analitiki pa jim v medijih vendarle ponujajo možne rešitve. Prevladuje ocena, da bi Dončić zaradi svoje prodornosti potreboval ob sebi še enega kakovostnega zunanjega strelca, ki bi hkrati obogatil Dallasovo obrambo.



Kot možne rešitve najpogosteje omenjajo Aarona Gordona iz Orlanda, Georgea Hilla iz Oklahome, P. J. Tuckerja iz Houstona, J. J. Redicka iz New Orleansa in predvsem Bradleyja Beala iz Washingtona. Slednji je z 32,3 točke na tekmo vodilni strelec prvenstva pred Damianom Lillardom iz Portlanda in Joelom Embiidom iz Philadelphie (oba po 29,9, Dončić je šesti z 28,1) in bržkone nedosegljiv.

