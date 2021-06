Dončić lovi 27-letni Kotnikov rekord

Najboljši strelci na uradnih tekmah 37 točk – Slavko Kotnik proti Litvi v kvalifikacijah za EP 1995; 35 – Teoman Alibegović proti Estoniji (kval. za EP 1993), Goran Dragić proti Srbiji (finale EP 2017); 33 – Jure Zdovc proti SND (kval. za OI 1992), Teoman Alibegović proti Turčiji (EP 1995).

Nov rekord – proti Litvi?

Odkar je začel navduševati košarkarski svet,poudarja, da ga statistični mejniki ne zanimajo, le uspehi njegove ekipe. Hkrati zbira različne rekorde, kot da bi se igral z nedoraslimi otroki. Zdaj je v resni nevarnosti najboljši strelski dosežek na uradnih tekmah slovenske reprezentance, ki je že skoraj 27 let v lasti: 37 točk z dvoboja proti Litvi. Torej 10 več, kot jih je doslej Dončić največ zmogel v državnem dresu.Kotnik je zbral 38 tekmovalnih nastopov za našo izbrano vrsto, saj se je ob njeni ustanovitvi leta 1992 bližal 30. letu starosti. V večnem spominu sta mu ostala 12. november 1994 in gostovanje v Vilni v kvalifikacijah za EP 1995. Legendarni center se je veselil kakovostnega spopada, imel pa je tudi zadržke. Soočiti bi se namreč moral z domačim zvezdnikom, ki ga je leto prej med igro udaril s komolcem v brado, tako da si je pregriznil jezik.Litovski orjak je dolgo kuhal zamero, a v zadnjem hipu odpovedal nastop proti Sloveniji, kar je Kotnik izkoristil. Dosegel je 37 točk z odličnim metom (za dve 12:14, prosti meti 13:15), čeprav sta ga poskušala zaustaviti vse prej kot slaba velikana: 221 cm visoki, ki je nato 13 sezon zelo uspešno igral v ligi NBA ter dvakrat dobil priložnost na tekmah All-Star, in čvrsti. Med njunimi soigralci ni manjkalo slovitih imen. V Vilni so nastopili tudiinter prinesli gostiteljem tesno zmago z 88:85, niso pa mogli zaustaviti Kotnika.Na drugem mestu večne lestvice najdemo dve veliki imeni slovenske košarke. Najučinkovitejši skupni strelec v zgodovini naše reprezentanceje dosegel 35 od svojih 990 točk proti Estoniji na poti do EP 1993, precej odločilnejša pa je bila enaka beraz nepozabnega finala EP 2017. Srbom je že do polčasa nasul 26 točk in 35 v treh četrtinah, nato pa zaradi izčrpanosti ostal pri tej številki. Miamijev as je hkrati edini iz tega tisočletja, ki je dosegel 30 točk in več za izbrano vrsto. Spremenili so se pač časi, košarka, pravila, taktika in trenerski pogledi na odmerjanje igralnih minut.Luka Dončić je doslej igral za Slovenijo na devetih uradnih tekmah ter si deli 63. mesto sin, s 130 točkami pa je 39., mesto zain tik pred. Njegov najboljši reprezentančni dosežek je 27 točk s četrtfinala EP 2017 proti Latviji, nihče pa ne dvomi, da je štiri leta pozneje sposoben veliko več. In zgodba bi lahko dobila pravljični epilog, če bi Kotnikov rekord izboljšal v nedeljo proti Litvi – v olimpijskih kvalifikacijah v Kaunasu.