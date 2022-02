Dončić krivec kljub 40 točkam

Ob uspehih košarkarjev Dallasa je skoraj vedno v glavni vlogi Luka Dončić, zato se večina pogledov neizogibno upre vanj tudi ob razočaranjih. Takšna je pač usoda najboljših in nič drugače ni bilo ob drugem zaporednem spodrsljaju teksaške zasedbe. Po porazu v Orlandu proti najskromnejšemu moštvu v ligi NBA je na domačem parketu po podaljšku s 114:120 klonila še proti Oklahoma Cityju, predzadnjemu v zahodni konferenci.

Slovenski as je dosegel 40 točk, a se posul s pepelom. »Ne znam pojasniti našega poraza. Vem pa, da bi morali igrati bistveno bolje. Tudi jaz, zato prevzemam krivdo. Ob odločilnih posestih žoge v rednem delu tekme sem storil dve neumni napaki in tudi v obrambi sem prikazal najslabšo igro v sezoni,« je bil Dončić samokritičen po porazu proti tekmecu, ki ga je v minulem poldrugem mesecu s soigralci ugnal kar trikrat. Po zlu je šel tudi niz, na katerega so bili ponosni, in prvič po 19 dvobojih doživeli dva zaporedna poraza.

Dončić je tokrat prebil na parketu 42 minut in 48 sekund, največ v sezoni, za dve točki je metal 11:20, za tri 5:13 in proste mete 3:4, dodal pa še 6 skokov in 10 asistenc. Njegov strelski prispevek je bil največji v uvodni (14 točk) in zadnji četrtini (10), a ni bil zadovoljen, čeprav je drugič v prvenstvu 2021/22 dosegel 40 točk ali več. Pred dvema tednoma jih je Torontu nasul 41, njegov osebni rekord pa je od 12. februarja lani 46 točk z dvoboja proti New Orleansu.

Ljubljančan ima zdaj za seboj 16 ekshibicij s 40+ točkami. V rednem delu sezone enajst z bero osmih zmag in treh porazov ter pet v končnici (2:3). Zanimiv je vendarle podatek, da je v tej sezoni dosegal manj točk ob Dallasovih zmagah kot ob porazih (25,8:26,4), na domačih tekmah pa je bil učinkovitejši kot na gostovanjih (27,8:23,7).

Slovenci ponujajo Dragića

Ker so teksaški košarkarji vnovič pogrešali latvijskega velikana Kristapsa Porzingisa, ki ima vneto desno koleno, in niti ne vedo, kdaj si bo krilo Tim Hardaway opomogel po operaciji zlomljene kosti v stopalu, morajo nekako nadomestiti njuno skupno povprečje 33,4 točke in 11,4 skoka. Proti Oklahoma Cityju sta stopila v ospredje nadomestno krilo Reggie Bullock s 23 točkami in branilec Jalen Brunson z 20, toda trener Jason Kidd bi potreboval še kakšnega aduta že za bitko z druščino Luguentza Dorta (30) in Treja Manna (29), kaj šele za vzpon po lestvici zahodne konference.

Na njej Dallas zaseda peto mesto z izkupičkom 29 zmag in 23 porazov; z Dončićem v moštvu 23:14. Zadnji rok za menjave košarkarjev med klubi je 10. februar, Dallasov lastnik Mark Cuban pa je bržčas v dvomih, katero vrzel naj poskuša prednostno zapolniti. Če bo prisluhnil mnenju, da njegovo moštvo potrebuje še enega organizatorja, bi lahko uresničil sanje slovenskih navijačev in se dogovoril s Torontom za prestop Gorana Dragića. Vendar je malo verjetno, da bi se odločil prevzeti visoko plačo branilca, ki bo v tej sezoni zaslužil 17,2 milijona evrov, doslej pa igral le na petih tekmah; nazadnje 14. novembra.