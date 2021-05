Dončić: končnica je zabavna, če zmaguješ

Končnica 75. sezone v ligi NBA se je začela z imenitnima predstavama dveh košarkarjev iz Ljubljane. Luka Dončić in Goran Dragić sta bila najboljša strelca svojih moštev v Los Angelesu in Milwaukeeju, konec dvobojev pa sta pričakala v povsem različnem razpoloženju. Mlajši slovenski zvezdnik se je z Dallasovimi soigralci veselil zmage s 113:103 nad svojim lanskim rabljem, starejši pa je kljub 25 točkam in trojki za Miamijevo izenačenje 20,6 sekunde pred koncem podaljška zapustil igrišče razočaran. Khris Middleton (27 točk) je namreč postavil končni rezultat 109:107 le 0,5 sekunde pred iztekom dodatnih petih minut.



Prve tekme izločilnih dvobojev od nekdaj nalagajo dodatno breme domačim zasedbam. Slabše od pričakovanj so se odrezali tudi košarkarji LA Clippers, čeprav imajo celo vrsto izjemno izkušenih mož s Kawhijem Leonardom (tokrat 26 točk) in Paulom Georgeem (23) na čelu. V rednem delu prvenstva so se lahko pohvalili z najboljšim ekipnim izkoristkom metov za tri točke med vsemi (41,1 odstotka), ob začetku serije z Dallasom je bila njihova bera 11:40. Njihovi gostje iz Teksasa so v tem času metali 17:36 (47,2 %): Dorian Finney-Smith 4:5, Tim Hardaway 5:9, Luka Dončić (5:11) pa ni želel zaostati. V uvodni četrtini je dosegel 12 točk, do polčasa 21, in kazalo je, da bi lahko ogrozil svoj rekord na tekmah končnice, ki ga je dosegel lani ob tretjem soočenju z LA Clippers s 43 točkami.



Toda v nadaljevanju se je obramba LA Clippers še bolj osredotočila nanj. Po devetih točkah v tretji četrtini je v zadnjem delu prispeval le eno točko, čeprav je igral vseh 12 minut; iz igre je zgrešil vseh pet metov. »Zmagali smo in to je edino, kar me zanima. Končnica je zelo zabavna. Še posebno če tvoje moštvo zmaga, a tudi sicer je igra veliko bolj sočna kot v rednem delu lige,« je po srečnem razpletu za Dallas ocenil Dončić, ki je z 31 točkami (za dve 6:13, za tri 5:11, prosti meti 4:7) in 10 skoki in 11 asistencami tretjič prišel do trojnega dvojčka v izločilnih dvobojih – na sedmih tekmah.



»Luka je eden od najpametnejših košarkarjev, kar jih poznam, zato je dobro vedel, kaj mora početi, ko sta ga začela spremljati po dva igralca tekmecev. Najti je moral proste soigralce, ti pa so morali zgolj pričakovati podaje in metati,« je pojasnil Dallasov trener Rick Carlisle.

Dragićeva soborca odpovedala

Natančen je bil tudi Goran Dragić: za dve točki je metal 5:7, za tri 5:10 v 35 minutah. Lanski podprvaki lige NBA pa so zaman pričakovali večji učinek preostalih udarnih orožij: Jimmy Butler je prispeval 17 točk, a s poraznim metom iz igre 4:22, Bam Adebayo se je ustavil pri 9 točkah in metu 4:15. »Vedeli smo, da Milwaukee nujno potrebuje zmago v domači dvorani. Nismo izkoristili priložnosti, saj bi lahko igrali veliko bolje. Minuli meseci so bili pomembni, toda zdaj je prišel trenutek, ki smo se ga veselili vse leto,« je ocenil izkušeni Ljubljančan.



Vlatko Čančar medtem še vedno čaka na prve igralne minute v končnici lige NBA. S klopi si je ogledal celoten nastop košarkarjev Denverja proti Portlandu, najbolj pa ga je prizadelo, da je njegovo moštvo izgubilo na domačem parketu s 109:123 kljub 34 točkam in 16 skokom Nikole Jokića. Damian Lillard je pri Portlandu zbral prav toliko točk in 13 asistenc.

