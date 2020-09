Dončić kaznovan, plačati mora 15 tisočakov

Disciplinska komisija severnoameriške košarkarske lige NBA je slovenskega zvezdnikakaznovala s 15.000 dolarji kazni (približno 12.700 evrov), poroča francoska tiskovna agencija AFP. Košarkar Dallas Mavericks je kazen prejel, ker je vrgel žogo v sodnika na šesti tekmi prvega kroga končnice proti Los Angeles Clippers.Obenem je lige NBA kaznovala tudi(Los Angeles Clippers), ki je na isti tekmi nalašč udaril Dončića ob koncu prve četrtine in si posledično prislužil izključitev.Oba incidenta sta se zgodila na šesti tekmi med moštvom iz Los Angelesa in Dallasa, ki jo je franšiza iz mesta angelov dobila s 111:97 ter s tem izločila Dončića in njegove soigralce iz letošnje končnice.Dončić je 8 minut in 20 sekund pred koncem tretje četrtine žogo jezno vrgel v nogo sodniku, zaradi česar je prejel tehnično napako.Enaindvajsetletni Ljubljančan je v prvem nastopu v končnici v povprečju dosegel 31 točk, 9,8 skoka in 8,7 podaje na tekmo.