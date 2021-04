Dončić je obtičal pri številki 9

S tremi zmagami (Dallas je ugnal Detroit s 127:117, Miami s 107:87 San Antonio, Denver pa Portland s 106:105) so moštva slovenskih košarkarjev dodatno izboljšala svoj položaj v ligi NBA. Denverju, ki ni poslal v ogenj Vlatka Čančarja, se končnica bržčas ne more več izmuzniti, več dela pa bosta imela Miami in Dallas, saj sta sedma v svojih konferencah. Letos se bo namreč v izločilne boje neposredno uvrstilo le po šest vzhodnih in zahodnih ekip, tiste med 7. in 10. stopničko pa čakajo kvalifikacije za dve mesti v vsaki konferenci.



Luka Dončić je edini košarkar v zgodovini lige NBA, ki je zbral 20 trojnih dvojčkov pred 21. rojstnim dnevom. V prejšnji sezoni je bil najuspešnejši med vsemi s 17, letos pa je začel še bolj silovito, saj jih je dosegel šest zgolj januarja. Od 16. marca pa je obtičal pri številki 9 in trenutno zaseda četrto mesto v prvenstvu za Russllom Westbrookom iz Washingtona (27), Nikolo Jokićem iz Denverja (15) in Jamesom Hardnom iz Brooklyna (12).



Številke seveda nimajo usodnega pomena, saj gre v tej rubriki predvsem za izluščenje najbolj raznovrstnih košarkarjev, ti pa razumljivo občasno spreminjajo svoje igralne navade, da se prilagodijo na tekmečeve prijeme. Ljubljančanu je tokrat zmanjkala le ena koristna podaja, izkazal se je s 30 točkami, 10 skoki in 9 asistencami, njegova statistika pa bi bila še bogatejša, če bi igral več od odmerjenih 33 minut. Najpomembnejše je bilo vendar, da je Dallas izboljšal svojo sezonsko bero na 31 zmag in 26 porazov ter spet prišel do polovičnega učinka v domači dvorani.



S 54,4-odstotnim iztržkom ima hkrati še nekaj rezerve pred zadnjimi 15 nastopi v rednem delu lige. Ne nazadnje je bil lani 57,3-odstotno uspešen, njegovi navijači pa so si obetali, da bo dodatno dozorel ter da bo z bolj uigranima Dončićem in Kristapsom Porzingisom (tokrat 19 točk) storil korak kvišku. Upanja še niso opustili, še posebno ker je Latvijec počival na 19 tekmah in s soigralci nenehno lovi pravi ritem.

Dragić manjkal kar 20-krat

Za pričakovanji zaostaja tudi Miami, ki pa je z lansko uvrstitvijo v veliki finale dokazal, da zna biti v izločilnih dvobojih še bolj neugoden tekmec kot v rednem delu prvenstva. Vročica je pri izkupičku 31:28 (52,5 odstotka), lani je vstopila v končnico kot peta na vzhodu in s 60,3-odstotno uspešnostjo.



Njeni glavni aduti niso pozabili igrati košarke, res pa je, da se zaradi poškodb in karantenskih ukrepov zberejo bolj poredko. Na vseh 59 tekmah je doslej igral le branilec Duncan Robinson. Goran Dragić (v San Antoniu 9 točk, 5 skokov in 2 asistenci) jih je izpustil kar 20, Jimmy Butler 17, Tyler Herro 12, Kendrick Nunn 14 in Bam Adebayo 7, vsi pa spadajo v peterico najboljših strelcev moštva.

