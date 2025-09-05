Dončić izpustil himni obeh držav, ker je moral nujno na stranišče

Slovenska košarkarska reprezentanca bo v naslednjih urah pristala v Rigi, kjer se bo z izločilni boji nadaljevalo evropsko prvenstvo. Naslednji tekmec Slovenije bo v nedeljo ob 17.30 Italija, prvi zvezdnik reprezentance Luka Dončić pa sporoča, da ekipa verjame v medaljo.

Slovenija je v Katovice pripotovala z izkupičkom 1-5 v pripravljalnih tekmah, temu je na začetku EP dodala dva poraza proti Poljski in Franciji, zdaj pa se je preselila v Latvijo z nizom treh zmag in zlasti s spodbudno igro, ki ekipi daje upanje.

Prvi zvezdnik Slovenije, ki je s povprečjem 32,4 točke na tekmo z naskokom prvi strelec eurobasketa, pravi, da reprezentanca še naprej verjame v medaljo, ki jo je sam napovedal že prvi dan priprav.

Verjamejo v medaljo

»Mi upamo in verjamemo v medaljo. Vem, da marsikdo ne deli mojega mnenja, a vsi mi, ki smo tukaj v reprezentanci, verjamemo vase. Proti Izraelu smo dokazali, da smo močni kot ekipa, zaupamo drug drugemu in lahko z energijo nadoknadimo marsikatero napako,« je dejal Dončić.

V pogovoru s slovenskimi novinarji v Katovicah je Dončić priznal, da je bil klic na stranišče razlog, zakaj je izpustil himni obeh držav pred začetkom dvoboja proti Izraelu. »Enostavno nisem mogel čakati do polčasa.«

Tri zmage, predvsem zadnja proti Izraelu, slovenskim košarkarjem vlivajo dodaten zagon in samozavest. Alen Omić je priznal, da je užitek igrati, ko te soigralci spodbujajo. »Tri zmage so nam prinesle ogromno dodatne energije. Samozavest igralcev je iz tekme v tekmo večja in mislim, da je zdaj tudi navijačem v Sloveniji precej lažje,« je dejal Omić.

»Proti Izraelu smo videli, da znamo igrati tudi brez Luke Dončića na parketu. Imamo sijajne igralce, izkušene, kakovostne, tako da si lahko zaupamo in z optimizmom zremo v prihodnost,« je dodal Omić.

Nikolić: Smo neugodna reprezentanca

Aleksej Nikolić podobno kot celotna reprezentanca raste iz tekme v tekmo. Na zadnjih dveh je dosegel 17 in 16 točk, predvsem pa je bil zbran in natančen v odločilnih trenutkih. »V Rigo gremo lahko z nasmehom na obrazu, saj smo v Katovicah pokazali, da je pot, ki smo si jo začrtali na začetku priprav, prava in uspešna. Energija, pristop in fokus so ključne stvari v reprezentanci.«

»Smo neugodna reprezentanca. Imamo skok, obrambo, napad, smo hitri in samozavestni, hkrati pa imamo še najboljšega igralca na svetu. Čar evropskih prvenstev so presenečenja in jaz verjamem v Slovenijo,« je dodal Nikolić.

Med najbolj izkušene reprezentante sodi Klemen Prepelič, ki na glas ne želi govoriti o medalji. »Veliko lažje je o njej govoriti, kot jo osvojiti. Brez dvoma imamo kakovost, talent in izkušnje. Velikokrat smo bili že v tem položaju, poznamo recept, zato moramo ostati mirni in se vsakega naslednjega tekmeca lotiti z enako vnemo. Verjemite, da nobenemu ne bo lahko igrati z nami,« je menil Prepelič.

Prve štiri tekme osmine finala bodo v soboto, Turčija - Švedska, Nemčija - Portugalska, Latvija - Litva in Srbija - Finska, naslednje štiri pa v nedeljo. Pred nastopom Slovenije sta na sporedu obračuna Poljska - BiH in Francija - Gruzija, zvečer pa še Grčija - Izrael.