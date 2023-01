Dončić išče izhod iz labirinta

Slovenski ljubitelji košarke vse bolj vlečejo vzporednice med Cedevito Olimpijo in Dallas Mavericks. Obe moštvi imata velike težave v obrambi – ciniki bi sprijaznjeno dejali, da ne morejo kritizirati nečesa, kar ne obstaja –, napadalna usmerjenost pa jim ne prinaša želenih rezultatov. Teksašani kljub genialnosti Luke Dončića igrajo v plesnem ritmu en korak naprej, en ali dva nazaj. V dvoboju z Atlanto (122:130) so doživeli peti poraz v zadnjih šestih nastopih.

Dončić je tokrat zbral 30 točk z metom iz igre 9:19, 4 skoki in 8 asistencami ob 7 izgubljenih žogah. Čeprav je v zadnjih treh četrtinah zmogel le 11 točk, se je lahko v seštevku pohvalil z boljšo osebno statistiko kot gostujoči organizator Trae Young (18 točk, 4 skoki in 12 asistenc), na katerega ga veže skupna zgodovina. Saj se spomnimo: na naboru 2018 je Ljubljančana kot tretjega po vrsti izbrala Atlanta, a ga prepustila Dallasu v zameno za Younga. Po številkah, osebnih priznanjih in medijski pozornosti ni dvoma, kdo je povlekel boljšo potezo, čeprav Young v prvih sezonah profesionalne kariere dosega zelo lepo povprečje 25,3 točke, 9,3 asistence in pri svojih 185 cm višine 3,9 skoka, dvakrat se je uvrstil tudi na tekmo All-Star. Ko primerjamo moštvene uspehe, pa ni velike razlike.

Atlanta se je prebila v finale vzhodne konference v sezoni 2020/21, Dallas med najboljšo zahodno dvojico leto dni pozneje, sicer v prejšnjih štirih letih nista preskočila uvodnega kroga končnice. Ekipa iz Georgie je trenutno pri izkupičku 23:22, njena teksaška tekmica pri 24:22 z negativnim trendom. In ameriški analitiki ga bolj pripisujejo obrambnim slabostim kot pomanjkanju kakovostnih mož, ki bi pomagali Dončiću v napadu.

Vse dlje od Čančarja

Ob zadnjem porazu Dallasu ni pomagala niti vrnitev lep čas poškodovanih Doriana Finney-Smitha in Josha Greena, ki sodita med defenzivne adute moštva. Atlanta mu je natresla 130 točk ob 57-odstotnem metu in poglobila njegovo krizo. Ob zadnjih petih porazih je prejel 127,8 točke na dvoboj. »Po moji oceni je naša obramba trenutno 25. v ligi NBA. Mogoče. To ni dobro, kajne? Če prejmeš 130 točk v domači dvorani, ni pomembno, ali imaš v napadu Luko Dončića, LeBrona Jamesa ali Kareema Abdul-Jabbarja,« je nekoliko bolj samokritično kot Jurica Golemac v Ljubljani ocenil Dallasov trener Jason Kidd.

Tudi on se zaveda, da ne more v nedogled iskati izgovorov v poškodbah. Po zadnji črni seriji so njegovi košarkarji sicer še vedno peti med zahodnjaki, toda zdaj so bliže moštvom, ki se ne bodo uvrstila niti v predkrog končnice, kot vodilnemu v konferenci. Denver je tokrat ugnal še Minnesoto s 122:118, Vlatko Čančar je prispeval 4 točke.