Dončić in soigralci že v torek na Japonsko, znano koga ni izbral Sekulić

Slovenska košarkarska reprezentanca je konec prejšnjega tedna v Malagi opravila enega zadnjih pripravljalnih nastopov pred svetovnim prvenstvom v Aziji. Prvi zvezdnik Luka Dončić in soigralci bodo že v torek odpotovali na Japonsko. S seznama za SP je selektor Aleksander Sekulić danes kot zadnja črtal Aljaža Kunca in Američana Jordana Morgana.

Slovenska košarkarska reprezentanca je konec tedna na zvezdniškem turnirju v Malagi doživela dva poraza. Prvega proti Španiji (79:99), drugega pa proti ZDA (62:92), a je takrat igrala brez Dončića. Ta je proti Špancem dobil neprijeten udarec v stegensko mišico, zato je tekmo z Američani preventivno izpustil.

Danes sta v Ljubljani zadnjič pred odhodom na SP pred sedmo silo stopila kapetan Dončić in selektor Sekulić. Slednji je najprej pojasnil odločitev o skrajšanem seznamu, s katerega sta odpadla Kunc in Morgan.

»Imam končni seznam, na žalost odhajata Kunc in Morgan. Oba sta si nastop zaslužila in to iskreno tudi mislim. A enostavno je naša moč, glede na to, da imamo poškodbo na poziciji 4, na zunanji liniji. In tam potrebujemo več izkušenih igralcev. Pri Morganu je bila dilema velika. Niti Morgan niti Tobey nista v optimalni formi, a smo se na koncu odločili, da bo z nami Tobey,« je dejal selektor. Obema je to tudi že povedal, a ju je vseeno povabil na današnji zadnji trening, da se primerno poslovita od soigralcev.

Dončić v globalni kampanji Nothing Else Matters

Prvo ime slovenske izbrane vrste Dončić je danes dobil še eno priznanje in potrditev superzvezdniškega statusa. Krovna zveza Fiba ga je namreč uvrstila v svojo globalno kampanjo Nothing Else Matters oziroma Nič drugega ni pomembno pred težko pričakovanim vrhuncem za košarkarje konec tega meseca. Izbor igralcev, ki prikazujejo širok prerez talentov na svetovnem prvenstvu, ki se bo začelo 25. avgusta, ob Dončiću vodijo še kitajski košarkar Zhou Qi in dva junaka držav gostiteljic - filipinski as Jordan Clarkson in Japonec Yuta Watanabe.