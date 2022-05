Dončić ima vse večjo družbo na plesišču

Po dveh porazih v Phoenixu ob začetku polfinalnega dvoboja zahodne konference lige NBA je Dallasov trener Jason Kidd malone prosil svoje košarkarje, naj se še kdo pridruži zabavi Luke Dončića. En sam mož, naj bo še tako dober, pač ne more kaj prida uživati, če je osamljen na plesišču. Ob selitvi serije v Teksas pa se je veselica razživela. Domače moštvo je dvakrat ugnalo prvega nosilca končnice, nazadnje s 111:101, in izenačilo rezultat spopada do štirih zmag na 2:2.

Pot do drugega uspeha je imela dva ključna dejavnika. Pri prvem je bil glavni akter Phoenixov organizator igre Chris Paul, saj je – tudi zaradi Dončićeve premetenosti – hitro zašel v težave z osebnimi napakami. Zaradi njih je igral le 23 minut in še med temi moral presneto paziti, tekma pa se je zanj končala že devet minut pred iztekom igralnega časa. Še pomembnejša je bila izjemna natančnost Dallasovih košarkarjev.

Zadnjič so zaostajali s 3:5, nato pa si hitro priigrali obetavno prednost 46:29. V uvodni četrtini so metali za tri točke 8:13, ob polčasu 14:24 (58 %), na koncu pa kljub razumljivemu padcu zbranosti zaradi utrujenosti 20:44 (45 %). Zanimivo, najbolj se je roka tresla Dončiću, ki je zbral 26 točk (ob 7 skokih in 11 asistencah), a izkoristil le enega od 10 poskusov za tri točke. Njegovi soigralci so metali trojke 19:34 ali 56-odstotno.

Še posebno razpoložena sta bila nekdanji Olimpijin up iz Latvije Davis Bertans, saj je med svojo 13-minutno epizodo prispeval štiri trojke in 12 točk, predvsem pa krilo Dorian Finney-Smith (24 točk). Izkoristil je osem od 12 poskusov za tri točke in zgolj za enega zaostal za klubskim rekordom v končnici, ki ga je 8. maja 2011 dosegel Jason Terry z izkoristkom 9:10.

Nujna zmaga v Phoenixu

Takrat je Dallas v drugem krogu odpravil branilce lovorike LA Lakers s 4:0 v zmagah in se ni ustavil, dokler ni osvojil šampionskega naslova. Podvig Dirka Nowitzkega & Co. je v navdih tudi Dončićevi četi. Ob novi zmagi je imela šest mož z dvomestnim učinkom (Jalen Brunson je dodal 18 točk, Maxi Kleber 11 in Spencer Dinwiddie 10), pri Phoenixu je večino bremena nosil Devin Booker (35) ob občasni pomoči Jaeja Crowderja (15).

»Enoviti smo ostali tudi po dveh porazih v Arizoni, in ko se nam je Phoenix nekajkrat nevarno približal na četrti tekmi pri nas. Ostajamo samozavestni,« poudarja Dončić.

Pred novo selitvijo obeh moštev se zaveda, da Dallas ni zmagal v Phoenixu od novembra 2019, a po prekinitvi niza 11 porazov v zadnjih medsebojnih soočenjih je s soborci začel verjeti, da lahko zmagajo tudi v gosteh. Drugače niti ne bo šlo, saj imajo sonca še vedno prednost tekme več v domači dvorani, v kateri so bili v rednem delu sezone najuspešnejši med vsemi z 32 zmagami v 41 nastopih; Teksašani so bili medtem deveti po izkupičku na gostovanjih (23:18).

»Verjeli bomo, dokler bomo imeli vsaj en odstotek možnosti za napredovanje v zahodni finale. Naše moštvo je nekaj posebnega zaradi izjemne povezanosti med vsemi fanti,« je odločen slovenski as.