Dončić & Co. brez avtobusa do zmage

Slovenski košarkarji so imenitno odprli 41. evropsko prvenstvo, ki ga gostijo Češka, Gruzija, Italija in Nemčija. V Kölnu so Luka Dončič, Goran Dragić & Co., ki branijo zlato lovoriko, včeraj po hudem boju z 92:85 (69:67, 51:48, 27:27) premagali Litovce, ki po mnenju poznavalcev veljajo za zelo resne tekmece v boju za prvo mesto v skupini smrti B, v kateri so ob gostiteljih še BiH, Francija in Madžarska.

Slovenci so imeli v areni Lanxess, v kateri je v razburljivi predstavi vidno uživalo tudi vodstvo kluba Dallas Mavericks z lastnikom Marcom Cubanom in trenerjem Jasonom Kiddom na čelu, večino časa pobudo, toda Litovci so jim bili vseskozi bolj ali manj tesno za petami.

Tako so, denimo, izbranci selektorja Kazysa Maksvytisa v zadnji sekundi uvodne četrtine izenačili na 27:27, tik pred koncem prvega polčasa pa so s trojko znižali zaostanek na 48:51. Naši košarkarji so bili v tem delu izjemno natančni, saj so zadeli kar osem trojk (iz 15 poskusov). Očitno jih spodrsljaj nemških prirediteljev, ki jim niso priskrbeli avtobusa, tako da so se morali znajti po svoje (v dvorano so se odpeljali s taksiji), vendarle ni vrgel iz tira.

Največ točk prispeval Američan

Kmalu po začetku nadaljevanja so jih tekmeci ujeli, prešli v minimalno prednost, ki pa so jo varovanci Aleksandra Sekulića hitro izničili. V zadnjo četrtino so branilci naslova evropskih prvakov vstopili z dvema točkama prednosti (67:69), ki pa so jo naglo zapravili. Na veselje številnih navijačev, ki so v Nemčijo pripotovali z Baltika, so sledile minute Litovcev, ki so se oddaljili že za pet točk (78:73). V tistih trenutkih so Slovenci strnili vrste in znova zagospodarili na parketu.

Žilavim tekmecem so po zasuku pobegnili na 88:81 in nato barko skozi razburkano morje zanesljivo pripeljali v pristan. Za našo vrsto, ki je tako nanizala deseto zaporedno zmago na prvenstvih stare celine (po devetih na prejšnjem EP 2017), je največ točk dosegel Američan Mike Tobey (24). Goran Dragić jih je prispeval 19, Jaka Blažič pa jih je tako kot Dončić, ki so ga razglasili za najboljšega igralca tekme, zbral 14. V litovski vrsti sta bila najbolj učinkovita Mindaugas Kuzminskas (19) in Marius Grigonis (18).

Slovenci bodo naslednjo tekmo odigrali jutri (20.30) proti Madžarom, proti kateri bi bilo vse razen nove zmage veliko presenečenje.