Dončić boljši od bradatega stroja za koše

Prisilni počitek zaradi hematoma v stegenski mišici je koristil Luki Dončiću. Potem ko je moral izpustiti gostovanje v Chicagu, se je na igrišče vrnil v imenitnem slogu. Dallas je v Houstonu ugnal domače košarkarje s 113:100 in prišel do tretje zmage v sedmih tekmah lige NBA, Ljubljančan pa se je izkazal s svojim prvim trojnim dvojčkom v prvenstvu. Skupno jih ima zdaj v svoji zbirki že 26 in po pičlih 139 odigranih tekmah v rednih delih treh sezon zaseda 17. mesto na večni lestvici tekmovanja tik za Michaelom Jordanom.



Pot do 33 točk (met za dve 9:15, za tri 3:10, prosti meti 6:6), največ v tej sezoni, 16 skokov in 11 asistenc (resda ob 8 izgubljenih žogah) v teksaškem derbiju se je za Dončića odlično začela. Že ob prvem Dallasovem košu se je izkazal s svojo tisočo asistenco pod ameriškimi obroči in postal šele 11. košarkar v zgodovini ligi NBA, ki je presegel ta mejnik pred 22. letom starosti. V nadaljevanju pa je bil nerešljiva uganka za obrambo Houstona, ki je v lovu na tretjo zmago v sezoni dočakal vrnitev svojega bradatega velezvezdnika Jamesa Hardna po zvinu gležnja. Toda tudi najučinkovitejši strelec zadnjih treh sezon in vodilni ob začetku novega prvenstva s povprečjem 37 točk do soočenja z Dallasom je ostal v senci slovenskega asa. Dosegel je 21 točk ob skromnem izkoristku metov iz igre 5:17, tako da ga je že v njegovi zasedbi prekosil krilni center Christan Wood z 21 točkami, pri zmagovalcih pa je bil poleg Dončića uspešnejši tudi branilec Tim Hardaway s 30 točkami in vrhunskim izkoristkom pri trojkah (8:10).



»Na srečo poškodba ni bila hujša. Še naprej pa se bom trudil, da bi izboljšal svojo formo in da bi bile moje predstave čim bolj stanovitne. Čaka nas še veliko tekem in ustrezno se bom pripravil,« je zagotovil Dončić po tekmi, na kateri je njegovo moštvo zaostajalo le z 0:2, uspešno pa se je tudi odzvalo, ko je Houston po dveh minutah igre v zadnji četrtini izenačil rezultat na 85:85. Dallasov trener Rick Carlisle je bil slednjič upravičeno zadovoljen, ker so njegovi košarkarji ustavili napadalno usmerjenega tekmeca pri sto točkah in ker so tako dobro opravili delo pri spremljanju Hardna. Pred Magicom in Nowitzkim Dončić sicer že od začetka kariere vztraja, da morajo biti osebna statistika in individualna priznanja v službi moštvenega uspeha, a mu bržkone ni bilo vseeno, ko se je kot deveti v sezoni 2020/21 vpisal na seznam košarkarjev s trojnim dvojčkom; več kot enega (po štiri) sta zbrala le Nikola Jokić (Denver) in Russell Westbrook (Washington). Z dosedanjimi 26 trojnimi dvojčki v rednih delih prvenstva (v krstni sezoni jih je zbral osem, v prejšnji je bil prvi med vsemi s 17, iz letošnje končnice pa ima v dobrem še dva, ki sodita v drugo rubriko) je vendarle daleč najuspešnejši v zgodovini lige NBA med mlajšimi od 22 let – najbližje sta mu legendarni Magic Johnson in Philadelphijin Avstralec Ben Simmons, ki sta jih skupaj zbrala 25. Ljubljančan bo imel do rojstnega dneva 28. februarja še 27 priložnosti za povečanje prednosti, prvo v dvoboju z Jokićevim Denverjem.



Luko Dončića so po tekmi opozorili, da je bil še na 39. tekmi najboljši strelec, skakalec in podajalec Dallasa v eni osebi, kar je nov moštveni rekord. Kot zadnjega je prehitel klubsko ikono Dirka Nowitzkega, ki je v ligi NBA odigral 1383 tekem več kot njegov čudežni naslednik iz Slovenije.



Uspešen je bil tudi Goran Dragić z Miamijem. Ob gladki zmagi na domačem parketu nad Oklahomo Cityjem s 118:90 je igral 22 minut, v tem času pa prispeval 7 točk (za dve 2:5, za tri 1:2) in 7 asistenc.