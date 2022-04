Dončić bo še počakal, da ponori na igrišču

Za zaključek univerzitetnega košarkarskega prvenstva v ZDA imajo onkraj luže naziv marčevska norost. Le kako pa bi potem lahko poimenovali končnico elitne lige pod obroči NBA? »Norost«, ko morajo večino bremena na svoja košarkarska pleča vzeti zvezdniki in svoje ekipe popeljati čim dlje na poti do naslova prvaka. Ali je Luka Dončić dovolj »nor«?

Je, pri racionalnih možganskih zavorah zna pospešiti, a vsaj za danes je vprašanje, če bo svojemu Dallasu lahko pomagal v uvodni tekmi prvega kroga končnice, ko se bodo Teksašani ob 19. uri po slovenskem času na svojem košarkarskem ranču bodli z džezisti iz Utaha. Dončić je zaradi poškodbe leve mečne mišice vprašljiv za uvodno žoganje z Utahom, kako ironično, zdravstvene težave so ga doletele ravno na sklepni tekmi rednega dela sezone v nedeljo proti San Antonio Spurs.

Norost in dirigentske vajeti zvezdnikov pa odseva še en podatek, Dallas ima, ko slovenski zvezdnik ni igral, v letošnji sezoni negativno razmerje zmag in porazov, namreč 8:9. Je pa v končnico prišel z izkupičkom 52:30. Jasno, če ima igralec med sezono povprečje 28,4 točke na tekmo, 8,7 podaje in 9,1 skoka, potem bi ga ob njegovi odsotnosti moral za trdne upe na zmago nadomestiti sam Michael Jordan! Luka Dončić od poškodbe naprej vadi ločeno od ekipe in tudi ne na košarkarskem igrišču.

»Njegovo zdravstveno stanje je boljše iz dneva v dan, napreduje. Sicer še ni normalno treniral, a je kljub vsemu dobrega razpoloženja. Smeji se, videti je srečen, videti pa je tudi, da se približuje dan, ko bo spet v polnem pogonu,« na svetlo plat v brezkompromisni končnici lige NBA na izločanje kaže Dallasov trener Jason Kidd.

Luka še ne zagotavlja ničesar

Karte na mizo, drevi Dončića torej ne bo, za drugo tekmo v torek bi že lahko bil nared. Morebiti je Kidd še malce po fantovsko naiven, a ko se je malce zresnil, je dodal: »Poškodbe se pač dogodijo, včasih smo jim priča ravno v najbolj nepravem trenutku, tako kot je to bilo pri Luki. A če ga ne bo, bomo pač na igrišče prišli in igrali brez njega, povrhu pa bomo morali najti način, da premagamo zelo dobro moštvo Utaha.

Tudi če bi ga imeli v svojih vrstah, to ne bi zagotavljalo ničesar. Igrali smo že brez Luke in tudi zmagovali. Konec koncev moramo biti pripravljeni, že ves teden se osredotočamo na to, da bomo za prvo dejanje končnice pripravljeni.« Torkov dvoboj je torej za slovenskega asa že opcija, seveda se ne sme tvegati niti poslabšanja poškodbe, nato pa so zaradi selitve serije v Salt Lake City trije dnevi premora.

»Naša zdravstvena služba ima skozi vso sezono, ne le zdaj ob Lukovi poškodbi, zahtevno delo. Redni del sezone je dolg in naporen, zdaj je tu še končnica. Morajo poskrbeti za Luko, a tu je tudi še štirinajst drugih fantov, ki jih je treba za tekme usposobiti za igranje na najvišji možni telesni ravni. Klubski zdravstveni oddelek je polno zaposlen, a imamo popolno zaupanje v njihovo delo in sposobnosti,« je še razmišljal trener Mavericks Jason Kidd.