Dončić bi šel s soigralci tudi v vojno

Košarkarje Dallasa čaka v petek ob 4. uri po našem času morda odločilna tekma prvega kroga končnice v dvoboju z moštvom Utah Jazz. Luka Dončić in soigralci vodijo s 3:2 v zmagah, le še zmaga jih loči do napredovanja v drugi krog, prvega po šampionskem letu 2011. Navijači Dallasa lahko realno merijo na uspeh, saj v tej sezoni spremljajo drugačno ekipo kot lani.

Luka Dončić je blestel tudi na peti tekmi dvoboja – Utahu je natresel 33 točk ob 13 skokih in 5 asistencah, s čimer je desetič presegel mejo 30 točk v svoji 15. tekmi v končnici lige NBA. Le štirje košarkarji v zgodovini lige so za ta podvig potrebovali manj kot 15 tekem – Kareem Abdul-Jabbar (13), Bob McAdoo (13), Michael Jordan (13) in Rick Barry (14). Ljubljančan se je torej uspešno vrnil v jato, potem ko je prve tekme dvoboja z Utahom izpustil zaradi poškodbe mečne mišice.

Poučna lekcija LA Clippers

Toda dobra forma Luke Dončića ni edini kazalnik odlično delujočega kolektiva Dallasa, ki ga vodi trener Jason Kidd. Približno 20.000 navijačev je močneje opazilo nekaj drugega, na strelske vaje Dončića so se pač že navadili. Gre za pravi ekipni duh v moštvu, ki smo ga morda pogrešali v prejšnji sezoni lige NBA. Dovolj zgovoren je ogled videoposnetka akcije Dončića, ko je poskus zabijanja slednjega z grobim prekrškom ustavil Hassan Whiteside.

Še preden sta se Dončić in Whiteside »pomenila«, sta pritekla pod koš Dorian Finney-Smith in Reggie Bullock ter začela odrivati in groziti Whitesidu, zavladala je vsesplošna gneča, četudi pretepa vendarle ni bilo. Whiteside je prejel dve tehnični napaki in odšel z igrišča, Finney-Smith in Bullock vsak po eno, ker sta zaščitila zvezdniškega soigralca.

To je še kako pomembno. Dallas je bil v lanski končnici ob podvig v dvoboju z Los Angeles Clippers prav zavoljo mlačnega odziva na nenehno pretepanje Dončića, pri čemer so prednjačili Kawhi Leonard, Paul George in predvsem Marcus Morris. Ljubljančan je ob letu osorej očitno najel telesna stražarja, posledično bo gotovo privarčeval del moči in zbranosti, ki ju je prej trošil ob kratkih stikih s tekmeci.

»Pokrila sta mi hrbet. Tudi vsi preostali, saj ste videli, navdušen sem. Drug drugega ščitimo, delujemo kot prava ekipa, takšne so velike ekipe. S temi fanti bi šel tudi v vojno,« je opisal moštveni duh v ekipi Luka Dončić. »Videl sem grob prekršek nad Luko in Whitesida, kako je stal nad njim. Le stekel sem proti dogodku in želel zaščititi soigralca,« pa je zatrdil Finney-Smith in že napovedal naslednji izziv, ko bo Dallas v petek ob 4. uri zjutraj po slovenskem času gostoval v Salt Lake Cityju. »Tam bo še huje, saj bodo imeli za sabo navijače. Pričakujemo nove napade na Luko in še veliko bolj intenzivno tekmo, kot je bila peta.«

Dallas blesti po vrnitvi Dončića, navsezadnje je bila njegova zmaga v peti tekmi (102:77) peta najvišja v zgodovini končnice. Če mu uspe dokončno streti Utah, ga bo v drugem krogu končnice pričakal boljši iz dvoboja New Orleans vs. Phoenix (2:3).