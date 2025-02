Dončić bi lahko ekspresno zapustil Lakerse! Analitik razkril podrobnosti pogodbe

Luka Dončić (25) in njegova menjava v Los Angeles Lakerse še naprej buri javnost. Nenehno se pojavljajo nove informacije, ki pojasnjujejo, zakaj so se Dallas Mavericksi odločili 'ustreliti v nogo' in v najboljših letih pustiti svojega najboljšega igralca, da bi pripeljali Anthonyja Davisa (31), ki je šest let starejši in nagnjen k poškodbam.

Zdaj pa so se pojavile novice, da bi lahko bil njegov čas v LA-ju precej kratkotrajen. Slovenec je z Lakersi podpisal pogodbo do leta 2027, vendar bi lahko že leto prej odšel, če pride do prekinitve, saj ima v pogodbi takšno klavzulo. Lakersi imajo možnost do 2. avgusta ponuditi podaljšanje pogodbe, če tega ne storijo, bo Dončić lahko zapustil klub.

ESPN-ov analitik Brian Windhorst je razkril dodatne podrobnosti. »Zdaj je pritisk na organizaciji Lakersov, da do 2. avgusta prepričajo Luko, naj podpiše podaljšanje pogodbe. Nikoli ni rekel 'Želim biti Laker', in prav od tu prihaja največji pritisk,« je dejal. Analitik je predlagal, da Lakersi izboljšajo ponudbo, saj je jasno, da Dončić načrtuje, da bo ključni igralec ekipe v prihodnosti. Pohvale trenerja J.J. Redicka ne bodo dovolj, meni Windhorst. »Mora videti, kako gradijo ekipo okoli njega in kaj počnejo junija in julija,« dodaja. Navijači upajo, da bo naš košarkaški superzvezdnik prepoznal, koliko si ga Lakersi želijo zadržati, vendar bi o njegovi usodi lahko odločali tudi rezultati, ki jih bo dosegel z ekipo v prvi sezoni.

Ni dvoma, da ta komentar izhaja iz dejstva, da so Lakersi skozi zgodovino vedno gradili ekipo okoli prepoznavnih zvezd, kot so Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal in LeBron James. Glavna zvezda ekipe še vedno ostaja LeBron, vendar glede na to, da je star 40 let, čeprav je še vedno v odlični formi, težko pričakujemo, da bo še dolgo igral na najvišji ravni. Po njegovi upokojitvi bi Lakersi Dončiću lahko ponudili bogato 'supermax' pogodbo, vendar šele leta 2028.

Dončić bo to sezono preživel v LA-ju, že v naslednji tekmi pa bo imel priložnost pokazati Dallasu, kako zelo so se zmotili, ko so ga zamenjali. V sredo po slovenskem času bodo Lakersi gostili Dallas, kar bo prvi Dončićev obračun proti svoji nekdanji ekipi. Ni dvoma, da bo še posebej motiviran. V prejšnji tekmi proti Denver Nuggetsom je blestel z 32 točkami, ostaja pa vprašanje, ali bo nadaljeval v enakem ritmu ...