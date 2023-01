Dončić 29.691 točk za Jamesom

V prejšnjih dveh sezonah so košarkarji Dallasa v seštevku odigrali štiri podaljške v dvobojih lige NBA in zmagali le enkrat. V prvih 42 nastopih v novem prvenstvu so morali petkrat ostati na igrišču za dodatnih pet minut in trikrat izgubili, na gostovanju pri LA Lakers pa so doživeli pravo katarzo. Tekmece iz Los Angelesa so ugnali s 119:115 šele po dveh podaljških. Luka Dončić je prebil na parketu kar 53 minut in jih temeljito izkoristil z desetim trojnim dvojčkom v sezoni, že 56. pod ameriškimi obroči.

Gledalci v dvorani Crypto.com so vznemirjeno pričakovali Ljubljančanov dvoboj z legendo domačega moštva LeBronom Jamesom, ki se vse bolj približuje Kareemu Abdul-Jabbarju na prvem mestu zgodovinske lestvice najboljših strelcev lige NBA (zaostaja še za 398 točk), dobili pa so veliko več. Imenitno srhljivko z majhno lepotno napako zaradi poraza Jezernikov. Uspešno so sicer nadomestili uvodni zaostanek s 17:36, dobili zadnjo četrtino s 25:19 in 11 sekund pred iztekom rednega dela tekme vodili s 101:98, nato pa so si privoščili nerazumljivo napako.

Potem ko so v večjem delu večera podvajali obrambo ob Dončiću, so mu v prelomnem trenutku namenili le enega čuvaja, 16 cm nižjega Nemca Dennisa Schröderja, za nameček pa se niso odločili za taktično osebno napako. Slovenski as je to vešče izkoristil in zadel za tri točke. »Najraje bi samega sebe brcnil v zadnjico. Veliko bolje bi se morali odzvati v ključnem trenutku,« je po tekmi priznal Darvin Ham, trenerju LA Lakers pa je posredno pritrdil tudi Dončić.

»Priznam, da so me domači košarkarji presenetili. Pričakoval sem, da me bodo prisilili k podaji ali me ustavili z osebno napako. Zato sem jih poskušal prehiteti in se za met odločil že šest sekund pred iztekom igralnega časa,« je pojasnil Ljubljančan, ki se je izkazal s 35 točkami ob metu iz igre 14:28 (za tri 4:9, prosti meti 3:7), 14 skoki in 13 asistencami. Njegov vzornik James se je ustavil pri 24 točkah, 16 skokih in 9 asistencah v 47 minutah igre, kar je za 38-letnega košarkarja velika obremenitev.

Veliki zadevajo velike mete

Napaka Jezernikov je bila še toliko bolj očitna, saj Dončić ni le vodilni strelec lige NBA s 34,3 točke. Od selitve v ZDA jeseni 2018 je v zadnji minuti tekme ali podaljška desetkrat zadel trojko za izenačenje ali prevzem vodstva. Več jih je v tem času dosegel le Portlandov branilec Damian Lillard (14). Slovenski as je potrdil svoje odlike 47 sekund pred koncem prvega podaljška, v drugem pa so pravočasno stopili v ospredje njegovi soigralci.

»Med tekmo sem čutil, da imam veliko energije, zdaj pa sem zelo utrujen. Čim prej moram v posteljo,« je priznal Luka Dončić po 53 odigranih minutah, največ, odkar nosi Dallasov dres. V drugem polčasu in dveh podaljških je počival zgolj osem sekund. Zimzeleni LeBron James, ki ima pred njim 29.691 točk prednosti na večni lestvici, ga je po drugem porazu z Dallasom v treh tednih pohvalil: »Stvari so zelo preproste. Veliki košarkarji zadevajo velike mete.«