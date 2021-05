Domžale favorit za preboj v koprski finale

Na dveh frontah ne moreš na polno

Za novoustanovljeni evropski pokal, ki je namenjen tretjeligašem ali četrtoligašem oziroma državam iz spodnjega kakovostnega razreda, se bodo v 1. kolo kvalifikacij iz slovenske lige uvrstili drugi, tretji in pokalni prvak ali četrti, če bo eden od prvih štirih tudi pokalni prvak.

Samo teden dni po ligaškem derbiju Ljubljanske kotline med Domžalami in Olimpijo se bosta velika nogometna tekmeca pomerila še v polfinalu pokala Pivovarne Union. Za finalno bitko, ki bo 25. t. m. v Kopru, ne bo popravnega izpita, o napredovanju bo odločala le ena tekma. Današnji prvi polfinalni polčas, drugi bo jutri v Celju med gostitelji in Koprčani, se bo začel ob 18. uri.Minuli ligaški konec tedna je razblinil globoka razmišljanja in računice, kako se lotiti pokalnega dvoboja. V obeh taborih ni več neznank, kaj ima prednost in zakaj. Domžalčane je spodrsljaj proti zadnji Gorici, potem ko so v prvenstvu v minulih dveh tednih narezali tako Mariborčane kot zeleno-bele Ljubljančane, stal šampionsko bitko za zadnjih 270 prvenstvenih minut in vse upe o uvrstitvi v evropsko poletje usmeril na pokalno tekmovanje. Olimpija je proti Mariboru zadržala dve točki naskoka in prvi startni položaj za zaključni prvenstveni sprint.Neznank ni, Domžalčani morajo za vsako ceno uprizoriti lov na pokalno zmagoslavje, saj bi lahko ostali brez evropskega poletja, če bi Olimpija izgubila v finalu. Potem bi se četrtouvrščeni v DP obrisali pod nosom za evropske evre. Domžalčani se ne morejo zanašati na srečen ligaški razplet, po katerem bi na lestvici prehiteli Muro ali Maribor, ki imata pet in šest točk prednosti. Četudi jih čaka še dvoboj z Muro v Fazaneriji.Domžalski trenernima manevrskega prostora za preračunljivost. Proti Olimpiji bo uporabil najmočnejše adute, kar jih premore. Ljubljanski strategje po derbiju razkril, da bo moral poslati v ogenj tudi rezerviste, saj šampionska bitka ne dopušča igre na polno z najboljšimi na dveh frontah. V obeh taborih so si enotni: »Želimo osvojiti pokalno lovoriko!« Toda želje so eno, realnost drugo. Domžalčani so z najboljšo spomladansko formo in večjim motivacijskim nabojem izrazitejši favoriti, Ljubljančani bodo poskušali presenetiti ali drago prodati kožo.V kolikšni meri je Olimpija brez poškodovanihinter še dveh ali treh prvokategornikov, ki jim bo Stanković hočeš nočeš namenil vlogo rezervistov, sploh lahko konkurenčna skoraj popolnim Domžalčanom? »Smo Olimpija in hočemo obe lovoriki. Ritem je hud in ga nismo vajeni, ampak to je naša služba in ne smemo se pritoževati,« je odločen kapetan zeleno-belih. Jasen je tudi Stanković, ki bo imel na voljo vsaj enega aduta več,: »Prilagoditi se bomo morali.«Đuranović se ne otepa vloge favorita, celo sprejema jo kot priznanje, da so Domžale trenutno najboljše v državi. »Premagali smo Maribor in Olimpijo, v Gorici se je zgodilo, kar se lahko vsakomur. Ne slepim se, smo v vlogi favoritov, a tudi vem, da bo treba garati za zmago. Olimpija lahko pogreša tri, štiri igralce, a še vedno jih ima dovolj za enakovredno bitko. Ne morejo me slepiti z utrujenostjo, poškodbami, osredotočenostjo na ligo ...« je nabrušen Đuranović, ki ga še posebej veseli, da je prvi strelecnaposled zdrav.