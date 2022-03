Domen v Vikersundu leti kot prerojen

Po prvem »polčasu« posamične tekme na 27. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih najbolje kaže Mariusu Lindviku. Norveški šampion, ki je na nedavnih olimpijskih igrah v Pekingu zablestel z zlato lovoriko na veliki skakalnici, si je v uvodnih dveh serijah v Vikersundu s poletoma, dolgima 232,5 in 226,5 metra, zagotovil 6,5 točke naskoka pred avstrijskim favoritom Stefanom Kraftom (225,5 m in 230 m). Že na tretjem mestu je najboljši Slovenec Domen Prevc (231,5 m in 222,5 m).

»Počutim se prerojen. Že na manjših napravah sem na treningu kazal lepe skoke. Najboljše sem potem pobral in jih prinesel v Vikersund. S tukajšnjo letalnico sem se hitro ujel, ustreza mi njen lep ritem. Upam, da bom v nadaljevanju užival še kanček bolj kot tokrat,« si je zaželel 22-letni član kranjskega Triglava, ki je bil po prvi seriji še sedmi. V drugo je pridobil štiri mesta, potem ko je ob norveškem rekorderju Robertu Johanssonu preletel tudi vse tri reprezentančne kolege.

Najmlajši od bratov Prevc za vodilnim Lindvikom zaostaja za 19,9 točke, pred najbližjim zasledovalcem Timijem Zajcem (242,5 m in 218 m) pa ima vsega 1,1 točke prednosti. Anže Lanišek (230 m in 211,5 m) je z drugega mesta zdrsnil na peto, Peter Prevc (236 m in 207,5 m) pa se je nezadovoljno udaril po čeladi, potem ko je s petega mesta nazadoval na sedmo.

Urša razred zase Najboljše smučarske skakalke so se zbrale v Oberhofu, kjer bo ta konec tedna sklepno dejanje olimpijske sezone svetovnega pokala 2021/22. Na tamkajšnji srednji napravi so včeraj opravile s kvalifikacijami, ki jih je z najdaljšim skokom (97,5 m) prepričljivo dobila Urša Bogataj. Olimpijska šampionka je kar za 10,1 točke ugnala drugouvrščeno Nemko Katharino Althaus (90,5 m), s 3. mestom pa se je izkazala Špela Rogelj (94 m). Nika Križnar in Ema Klinec sta doskočili pri 89 metrih ter zasedli 5. oziroma 6. mesto, mladinska svetovna prvakinja Nika Prevc (77 m) je pristala na 26., Jerneja Brecl (73,5 m) pa na 35. mestu. Današnja tekma se bo začela ob 13.30, jutrišnja pa ob 14.45.

Tekma se bo nadaljevala danes (16.30), ko bosta o dobitnikih odličij odločili tretja in četrta serija. Za kolajne se bodo najboljši letalci na smučeh potegovali tudi na jutrišnji ekipni preizkušnji, ki se bo prav tako začela ob 16.30. Glede na doslej prikazano bodo Slovenci na njej glavni kandidati za osvojitev naslova svetovnih prvakov.