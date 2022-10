Domen Prevc: Treba je ostati ponižen

Domen Prevc je imel v minulih letih na začetku sezone običajno (še) določene težave, a letošnjo jesen je 23-letni smučarski skakalec iz Dolenje vasi pri Železnikih naredil korak naprej in se uvrstil v slovensko ekipo, ki bo v sredo odpotovala na uvodno tekmovanje svetovnega pokala v Visli. Po novinarski konferenci je spregovoril tudi za Slovenske novice.

Kako ocenjujete svojo formo?

»Telesno sem bolje pripravljen, na skakalnici pa so še določene malenkosti, ki jih moram izboljšati oziroma odpraviti. A na treningu tudi takrat, ko zgrešim (od)skok, zberem kar nekaj metrov.«

Potem bolj optimistično kot prejšnja leta pričakujete novo sezono svetovnega pokala?

»Zdaj sem zares veliko bolj optimističen. Imam določeno raven skakanja, zadnji treningi pa so minili brez poraznih nastopov. Na srečo imajo mišice tudi ob slabšem dnevu, ko se ne počutim najbolje, svoj spomin, tako da kljub vsemu opravijo svoje.«

Ali ste v pripravah kaj spremenili?

»Treniral sem bolj kakovostno kot v prejšnjih letih. Povrhu sem si vzel več časa zase, ga več namenil tudi počitku, da sem prišel bolj spočit na trening, na katerem sem bil potem bolj osredotočen na naloge. Če z glavo nisi tam, kjer bi moral biti, potem tudi napredek ni takšen, pa lahko narediš čisto vse, kar piše na programu. Ali z drugimi besedami: če treniraš več, še ni nujno, da boš boljši. V skokih velikokrat velja nepisano pravilo, da je manj v bistvu več.«

So vas do tega spoznanja pripeljale izkušnje?

»Zagotovo sem izkušenejši, hkrati pa je treba ostati ponižen in si biti na jasnem, da nikoli ne boš vedel vsega. Treba je zaupati trenerjem, ki te spremljajo vsak dan.«

S kakšnimi cilji boste odrinili v novo tekmovalno zimo?

»Kot vsak športnik imam tudi sam še vedno velike želje, realnost pa pogosto pokaže nekaj povsem drugega. Pred julijsko tekmo za veliko nagrado v Visli sem, denimo, tu v Planici skakal odlično, ko sem prišel na Poljsko, pa so bili moji nastopi na uradnem treningu in v kvalifikacijah (44.) porazni. No, obe tekmi sem nato s 15. in sedmim mestom še dobro prestal. To je le še en dokaz, kako majhne so razlike med skakalci in kako hitro se lahko v našem športu obrne. Tudi zaradi takšnih izkušenj sproti prilagajam svoje cilje.«

Kako ste zadovoljni z opremo?

»Letos so se spremenili kroji tekmovalnih dresov. Zato si je bilo treba pri preizkušanju vzeti čas in ugotoviti, kaj ti ustreza in kaj ne. Temu je bilo treba prilagoditi tudi smuči.«

Ni skrivnost, da ste velik ljubitelj (športnih) avtomobilov. Kaj lahko poveste o njih?

»Športni avtomobili mi pomenijo svobodo in dajo predvsem umirjenost. A nisem takšen, da bi se usedel v vozilo, do konca pohodil stopalko za plin in se odpeljal z glavo skozi zid. Ne, preprosto uživam v normalni vožnji in ne čutim nikakršne potrebe, da bi norel po cesti.«

Kako komentirate odločitev brata Ceneta, ki je napovedal, da se (počasi) poslavlja od skokov?

»Odločil se je, kakor se pač je. To je njegova stvar, treba pa je razmišljati tudi o prihodnosti.«