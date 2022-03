Domen Prevc: Na skakalnici kot s plašnicami za konje

Ima pet zmag v svetovnem pokalu, zadnjo z letalnice v Vikersundu 17. marca 2019. Slovensko in svetovno javnost je danes 22-letni Domen Prevc takrat navdušil predvsem z brezkompromisnim slogom letenja, ko je šel dobesedno na glavo, smučki pa v zraku pustil za seboj. Na nedavnem svetovnem prvenstvu v poletih je z ekipnim zlatim odličjem vstal od mrtvih, posamično je bil šesti.

Vikersund je v vaši letošnji sezoni resnično pomenil zasuk. V čem je bila magična moč norveške čarobne palice?

»V bistvu se mi je v Vikersundu vse še dodatno sestavilo, lepe skoke sem namreč kazal že v celinskem pokalu. Rekel sem si, da bom letos pač stopil korak nazaj in si reprezentančno mesto v svetovnem pokalu pribojeval z ustreznimi predstavami. Še na norveški turneji v Oslu se je do zadnjega skoka bil boj za to, kdo bo tekmoval na letalnici v Vikersundu. Na njej pa sem verjel, da bom oddelal svoje.«

Vedno omenjate, da je Vikersund vaša najljubša letalnica.

»Bila je, zdaj so jo namreč malce spremenili, zato jo težko ocenim za najbolj ljubo. Ne leti se več tako daleč, morali so namreč narediti popravke, saj ni bilo vse po pravilniku Mednarodne smučarske zveze. Imam občutek, da se zdaj polet lomi pri 200 metrih, prej se je pri 220, 225.«

Glede rezultatskega preboja se je v tej zimi le čakalo vaše vstajenje, da preidete v slovensko ekipo A.

»Osredotočenost na treningih je bila, toda drugi fantje so v letošnji sezoni tako vrhunski, da so si zaslužili mesto v svetovnem pokalu. Ko je prišla priložnost, pa sem vskočil. Videti je sicer, da so nam zlato ekipno kolajno v Vikersundu prinesli na pladnju. A vsak skakalec je moral opraviti svoje, da se nam je vse sestavilo. Jaz znam biti na skakalnici zelo usmerjen vase. Saj gledam tudi na druge, a na skakalni napravi si v prenesenem pomenu nataknem konjske plašnice za oči in poskušam narediti svoje. Ne oziram se na druge, kje so, kaj počnejo, kaj komentirajo.«

Je z zlatom s SP sezona rešena?

»Ne, ne, ne. Osebno me žre, da se mi na uvodu svetovnega pokala v Nižnem Tagilu ni izšlo, nato tudi naprej ni šlo normalno. S trenerji se že pogovarjam, kaj bomo spremenili v pripravah za naslednjo sezono, da se mi ne bi ponovilo. Ne gre za to, da so bili skoki v Nižnem Tagilu in zdajšnji po tehnični plati kakor koli drugačni. Gre za pravilno izvedbo, boljšo, vse se bolje sestavi.«

Seveda bo vrhunska slovenska zasedba krojila vrh v boju za mali kristalni globus za polete. Pred vami so štiri poletne tekme v Oberstdorfu in Planici.

»V Oberstdorfu se je treba za začetek dokazati, na tamkajšnjo letalnico imam lepe spomine, bila je prva, na kateri sem tekmoval. Kakšnih rezultatskih presežkov od tam sicer nimam, a morebiti bom to spremenil letos.«

Po omilitvi ukrepov zaradi pandemije bodo v Planici ponovno prisotni gledalci, kakšni občutki vas bodo spreletavali, ko bo zunanje okolje precej večji dejavnik?

»Super, to ti da dodatno energijo. Ozvočenje je boljše, dodatna glasba, že na ogrevanju ti vse da še kakšnih deset odstotkov več.«