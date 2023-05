Dolomiti so se začeli po Rogličevih notah

Zaključna gorska trilogija Gira se je začela po željah slovenskih navijačev, ki so okupirali cilj 18. etape v Palafaveri. Na njem niso videli zmage svojega ljubljenca Primoža Rogliča (Jumbo Visma), je pa 33-letni Zasavec odpihnil vse skrbi, da je izgubljeni čas v 16. etap pomenil začetek njegovega zatona na tej dirki. V Dolomitih je prevzel pobudo in v skupnem seštevku prehitel Joãa Almeido (UAE). Pred njim je samo še rožnati Geraint Thomas (Ineos), ki se mu ob podobnem nadaljevanju ne piše dobro v današnji kraljevski etapi.

Slovenskim ljubiteljem kolesarstva je morda zastal dih že na prvem od petih kategoriziranih vzponov dneva. Kamere so pokazale, da je Roglič skupaj s svojim najbolj zvestim pomočnikom Seppom Kussom izgubil stik z glavnino. Hitro se je vrnil vanjo, vendar je v zraku ostalo vprašanje, ali je v podobnih težavah, ki so ga na ciljnem vzponu 16. etape na Monte Bondone stale 25 sekund zaostanka za Thomasom in Almeido.

Nikalni odgovor smo dobili šele nekaj ur kasneje, ko se je na predzadnjem, kratkem, vendar izjemno strmem vzponu na Coi razplamtela tako bitka za etapno zmago med ubežniki – na navdušenje gostiteljev jo je slavil italijanski prvak Filippo Zana (Jayco Alula) – in za rožnato majico v skupini favoritov.

Roglič in Kuss tu nista bila v ozadju, temveč v ospredju. Narekovala sta tako oster ritem, da so tekmeci odpadali drug za drugim, tudi dovčeraj drugouvrščeni Almeida. Samo rožnati Thomas se ni pustil otresti ob Rogličevih pospeševanjih. Valižan in Slovenec sta skupaj prikolesarila v cilj na 7. in 8. mestu, 1:56 za zmagovalcem. Za njima je Portugalec zaostal 21 sekund, kar je dalo nov vrstni red na vrhu skupnega seštevka: 1. Thomas, 29 sekund za njim Roglič, 39 Almeida. Roglič še zdaleč ni v svoj prid odločil 106. Gira, je pa tekmecem pokazal, kdo je najmočnejši na najzahtevnejših dolomitskih klancih.

In to je storil pravi čas, največ jih bo na vrsti v današnji 19. etapi. Pet kategoriziranih klancev in krepko več kot 5000 višinskih metrov bo treba premagati v 183 km, na treh vzponih se bo treba povzpeti nad 2000 metrov – na prelazih Valparola in Giau ter na ciljnem vzponu na Tre Cime di Lavaredo. To bo z 2307 metri nadmorske višine najvišja točka tega Gira.

Kuss nepogrešljiv na cesti in v cilju

Roglič je tako osredotočen na svoje delo, da smo poročevalci iz Italije spet ostali brez njegovih misli po etapi, mu je pa tako kot na cesti na pomoč priskočil Kuss, ki je razkril, kaj se je zgodilo ob navidezni Rogličevi šibkosti na začetku etape. »Bila sva preveč sproščena in sva ostala zadaj. Druge ekipe so si po radijskih zvezah sporočale, da je Primož odpadel, vendar sem jim povedal, da je težava le v tem, da Primož še ni spil jutranje kave,« je dejal 28-letni Američan s slovenskimi koreninami.

Sicer je poleg Rogliča Kussa navdušil tudi nosilec rožnate majice Thomas. »Na tem Giru mu gre dobro na vseh vrstah klancev, mislim, da sta s Primožem precej izenačena po močeh. Tudi Almeida je še tukaj. Naslednji dve etapi bosta ključni,« je ocenil Kuss in dal vedeti, da Rogličevi pomočniki v 19. etapi ne bodo hranili moči. »Naši fantje iz etape v etapo postajajo boljši, to je vzpodbudno. Pred nami je zadnji velik dan, ko se bomo morali izkazati kot ekipa,« je še povedal Kuss. Piko na i pa bo moral pristaviti Roglič na sobotni posamični vožnji na čas na Svete Višarje.