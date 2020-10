Đokovićevi udarci so najtežji

Po včerajšnjem polfinalu med ženskami sta današnja moška dvoboja na odprtem prvenstvu Francije v tenisu ogrevanje za nedeljski vrhunec pariškega turnirja na peščenem igrišču. Na njem kraljuje dvanajstkratni zmagovalec Španec Rafael Nadal, njegov veliki tekmec pa je št. 1 na lestvici ATP Novak Đoković, zmagovalec Pariza leta 2016. Ju lahko presenetita polfinalna izzivalca, Argentinec Diego Sebastian Schwartzman in Grk Stefanos Tsitsipas? Možnosti t. i. avstajderjev in razplet finala je napovedal naš najboljši igralec Aljaž Bedene.



Ljubljančan je trenutno povsem osredotočen na zdravljenje poškodbe, ki jo je staknil prav v Parizu in mu je preprečila boljši odpor ali nemara kar senzacijo v 3. kolu proti Tsitsipasu. »Čim prej hočem pozdraviti stegensko mišico, saj želim nastopiti na zadnjih dvoranskih turnirjih, ki mi veliko bolj ustrezajo,« je bližnje načrte predstavil 31-letni Ljubljančan.



Kot večina teniških strokovnjakov in navdušencev ne dvomi o sanjskem finalu Nadal – Đoković. »Oba sta nesporna favorita. Nadalov tekmec je sicer bolj konkurenčen, ker je vajen igrati dolge dvoboje. Špančev poraz v Rimu ni pravi kazalnik, res pa je, da Schwartzman zna igrati neugoden tenis. A zmagovalec bo Rafa, ki je tudi bolj svež,« je o špansko-argentinskem dvoboju med drugopostavljenim igralcem in štirinajstim povedal Slovenec, 56. na lestvici ATP. Za drugi, srbsko-grški dvoboj, ni veliko pomislekov. »Nole je velik favorit, igra najboljši tenis na turnirju. Tsitsipas lahko vzame niz, kaj več ne.«

Finale zanj predvidljiv kot končni zmagovalec

»Nole letos še ni izgubil in od prvega dvoboja je bilo videti, da je v odlični formi. Da, Rafa ga lahko premaga, ampak ni tako odličen. Finale bo zelo pomemben tudi iz psihološkega zornega kota, za oba je plen Federer. Živci bodo imeli veliko vlogo, celo večjo kot telesna pripravljenost,« je Aljaž izbral svojega favorita in izpostavil nekaj značilnosti letošnjega tretjega velikega slama in drugega v pandemijskih okoliščinah.



»Vse gre na roko igralcem, ki znajo udarjati po žogici, ki se ne odbija previsoko. Igrišče, še posebno centralno, je počasnejše, počasnejše so žogice in povrhu je še hladnejše vreme pisano na kožo Đokoviću. To je potrdil tudi Nadal. Bilo je vidno, da igralci udarjajo z vso silo prav zaradi nizke višine odbitih žogic in počasnosti.«



Enaintridesetletni Ljubljančan je poudaril, da ne bo zmagovalec tisti, ki bo večkrat zgrešil ali bo manj agresiven, ampak tisti, ki bo naredil več. »Nole je v tem v prednosti, ker je raznovrstnejši in lahko z žogico opravi več, naredi več škode tekmecu,« je ocenil Bedene in pojasnil morda prehitro slovo zmagovalca OP ZDA in dvakratnega zaporednega finalista pariškega turnirja, Dominicka Thiema.



»Nisem presenečen, izločil ga je Schwarzman, specialist za dolge dvoboje. Thiem je bil preprosto preutrujen po zmagi v New Yorku, ni imel dovolj časa za osvežitev. Ker ga dobro poznam, vem, da motivacijsko ni bil prazen, prazne so bile njegove baterije, po značaju pa je igralec, ki bo rad zmagoval in zmagoval,« je Bedene postavil piko na i.