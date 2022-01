Đokovića pustili na cedilu tudi kolegi

Novak Đoković je morda najboljši teniški igralec v zgodovini te priljubljene igre z rumeno žogico, morda je bil na dobri poti, da bi se – vsaj statistično – zavihtel na vrh in zapisal med nesmrtne. Slednje mu je uspelo predčasno, saj še nobena teniška afera ni požela takšne pozornosti svetovne javnosti kot primer Avstralija proti Đokoviću, ki je dobil epilog z izgonom 34-letnega necepljenega srbskega zvezdnika.

Zavrnitev vstopnega vizuma Novaku Đokoviću, pravda na zveznem sodišču v Melbournu in naposled njen epilog so zasenčili preostalo (teniško) dogajanje, kar je v resnici pričakovano in razumljivo. Sodniki so odločali o usodi številke ena svetovnega tenisa, o fantastičnem športniku, čigar vitrino krasi 20 lovorik s turnirjev za veliki slam, tudi rekordnih devet iz Avstralije (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021), o prvem kandidatu za rekordni 21. grand slam ter o teniškem igralcu, ki je v karieri z nagradami zaslužil največ med vsemi – 155 milijonov dolarjev.

Na letališču v Melbournu FOTO: Loren Elliott/Reuters

Najostreje so se odzvali na razplet sage v Beogradu, četudi je predvsem odziv srbske politike vsaj delno hecen – Đoković je navsezadnje rezident Monte Carla, zato njegovi srbski rojaki iztržijo od njega bolj malo davčnih prihodkov. »Avstralski politiki mislijo, da so s svojo odločitvijo ponižali Đokovića, toda ponižali so le sebe, Đoković pa se lahko z dvignjeno glavo vrne v svojo domovino in vsakogar pogleda v oči. Maltretirali so ga dobrih deset dni, zato da so mu sporočili odločitev, ki so jo sprejeli že prvi dan,« je komentiral razplet zgodbe srbski predsednik Aleksandar Vučić in zatrdil, da bodo avstralski atleti na bližajočem se svetovnem prvenstvu v Beogradu dobrodošli, saj avstralski narod nima nič s potezami politike.

Dodatno razdelil javnost

Težko je verjeti, da je bila to zgolj ena številnih zgodb, ki jih piše vrhunski šport. Đoković je odločitev sodnikov na videz umirjeno sprejel in napovedal odhod iz Avstralije, kar je storil že včeraj ob 12.30 po našem času.

»Ni mi bilo všeč, da je bila pozornost javnosti v zadnjih dneh usmerjena name. Močno sem razočaran, ker ne bom mogel igrati, toda vsem igralcem želim veliko sreče na turnirju in upam, da bomo v naslednjih tednih osredotočeni na turnir, ki ga imam tako rad,« je pred vstopom na letalo zatrdil Đoković, potem ko je sodišče potrdilo odločitev zvezne vlade, ki je necepljenemu Srbu preklicala vstopni vizum zaradi »tveganja za javno zdravje« Avstralcev.

Đoković je gotovo dodatno polariziral že prej podivjani svet, ki se bolj kot kadar koli deli po merilu (ne)cepljenosti. Za ene bo nesmrtni junak in idol, za druge bedak in celo naiven športnik. Bolj bode v oči, da se je zanj potegnil le malo kateri cehovski kolega. To je paradoksalno, če upoštevamo, da je prav Nole avgusta 2020 ustanovil združenje teniških igralcev (PTPA), s katerim želi doseči izboljšanje razmer za teniške igralce in njihovo večjo besedo pri načrtovanju urnika in delitvi denarnih nagrad.