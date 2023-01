Đoković 'snel' masko in jokal v objemu mame in brata: Samo oni to vedo ...

Novak Đoković je po zmagi na OP Avstralije, dal, tako srbski mediji, najboljši intervju doslej. Imel je čustven pogovor z nekdanjim teniškim igralcem Somdevom Devarmanom. V drugem delu njunega pogovora je nekdanjii teniški igralec iz Indije Srba vprašal o slavju po dvoboju.

Ko je premagal Grka Stefanosa Cicipasisa, se je Srb, ki je osvojil 22. lovoriko na turnirjih za veliki slam, se je odpravil naravnost v svojo ložo, k najbližjim, v nekem trenutku pa planil v jok. »Čestitam, bilo je neverjetno, kar si naredil v dveh tednih. Gledal sem te, kako praznuješ vsa ta leta, večinoma si to počel tako, da si ležal na tleh, si trgal majico, kričal 'Gremo' ali 'Pridi', jedel travo , zdaj je bilo nekaj drugače. Zakaj je bilo tokrat drugače?« ga je vprašal Somdev. Novak ga je ves čas poslušal, se smejal, nato pa je odprl dušo. »Nisem načrtoval proslavljanja, skušal sem zmagati in zgodilo se je. Vsa ta čustva so se kopičila, psihično, čustveno, fizično, zaradi vsega sem v svoji loži planil v jok. Šel sem naravnost k njima, saj sem dal toliko ljubezni in podpore, samo oni vedo, skozi kaj sem šel. Ko sem objel mamo in brata, sem odložil svojo teniško masko in v tistem trenutku sem postal sin in brat. Čutil sem takšno olajšanje,« je dejal.

Nato je omenil očeta Srdjana in vse, kar se je z njim dogajalo v Melbournu. »Veliko ljudi ne razume, kako je biti športnik v individualnem športu, kako pomembno je, da ostaneš zbran, da ne razmišljaš o stvareh, ki se dogajajo ob strani. To je terjalo veliko energije in moči, vse se je dogajalo, vsi veste, kaj se je zgodilo lani, potem poškodba pred turnirjem, situacija z očetom. Zato je ta zmaga še toliko bolj posebna,« je zaključila številka ena svetovnega tenisa v tem trenutko.