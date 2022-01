Đoković se ne želi cepiti. Kako, da bo potem lahko igral OP Avstralije?

Srbski teniški as Novak Đoković je prek Instagrama končal ugibanja, ali bo nastopil na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu ali ne. Kot je sporočil, je dobil posebno dovoljenje, tako da bo lahko odpotoval v Melbourne, kjer bo branil zmago na uvodnem turnirju za grand slam sezone.

»Dobil sem dovoljenje, bom izjema. Odpočil sem se od naporne, a uspešne sezone 2021, užival sem v krogu domačih ljudi, zdaj potujem v Avstralijo, kjer bom preživel naslednjih nekaj tednov. Hvala vsem, ki me podpirate, želim vam srečno novo leto,« je ob fotografiji z letališča zapisal srbski zvezdnik, ki doslej ni razkril, če je cepljen za covid-19.

Številne polemike

Na to vprašanje ni hotel odgovarjati, tako da je javnost le ugibala, ali bo lahko branil naslov v Avstraliji, kamor so dovolili dopotovati le cepljenim osebam, ali ne. Zdaj je očitno, da cepljen ni, kar je nakazovala že njegova odpoved nastopa za srbsko reprezentanco na ATP pokalu v Sydneyju, je pa dovolj pomembna oseba, da je država v njegovem primeru naredila zdravniško izjemo. To je takoj naletelo na številne polemike, tako da se poraja vprašanje, kako ga bodo sprejeli gledalci.

Za Đokovića je turnir v Melbournu najbolj priljubljen med štirimi največjimi, na njem je zmagal že devetkrat. Letos ne bo lovil le jubilejne desete zmage, ampak tudi 21 na turnirjih za grand slam. S tem bi postal najboljši igralec vseh časov, za zdaj je z dvajsetimi naslovi izenačen z Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom.