Đoković se je zlomil, tekle so solze (VIDEO)

, eden najboljših igralcev v zgodovini tenisa, je ustavljen. Na teniškem turnirju za grand slam US Open se je v finalu pomeril zin izgubil. Gledalci so imeli priložnost spremljati izjemno atraktiven tenis, kljub temu pa je Rus za osvojitev turnirja potreboval tri sete – čisto vsi so se končali s 6 proti 4. Za Medvedeva je to prvi osvojeni turnir za grand slam, medtem ko bi Đoković, če bi mu uspelo osvojiti ta turnir, postal šele drugi igralec v zgodovini tenisa, ki bi mu v enem letu uspelo osvojiti vse štiri turnirje za grand slam. Do zdaj je to uspeloKako težko je bilo Đokoviću tik pred zadnjo igro, kaže spodnji posnetek. Čeprav zanj težko rečemo, da je ljubljenec publike, je tokrat s tribun dobil veliko spodbude. V nekem trenutku se ga je dogajanje tako dotaknilo, da je zajokal. Njegove intimne trenutke pa je posnela kamere.