Đoković: Modri ali zeleni lasje

Senzacije na odprtem prvenstvu ZDA ni bilo: prvi favorit za zmago na sklepnem turnirju sezone za teniški grand slam Novak Đoković je preskočil tudi oviro v osmini finala in se bo zdaj za uvrstitev med četverico najboljših pomeril – prav tako kot nazadnje v Wimbledonu – z odličnim italijanskim igralcem Matteom Berrettinijem. Toda še bolj kot učinek na igrišču, Srb je tokrat s 3:1 v nizih ugnal 20-letnega Američana Jensona Brooksbyja, so odmevali pogovori na tribunah ter na novinarski konferenci. Domače občinstvo je na znamenitem newyorškem teniškem stadionu upalo na senzacijo po prvem nizu, ki ga je ameriški up dobil kar s 6:1, toda v nadaljevanju se je vodilni igralec svetovne teniške lestvice zbral in dosegel pričakovano zmago. Tako ostaja na poti k 21. lovoriki turnirjev za grand slam, postal bi prvi, ki bi dosegel ta mejnik.



Z 20 naslovi je zdaj na vrhu z velikima tekmecema zadnjega desetletja – Švicarjem Rogerjem Federerjem in Špancem Rafaelom Nadalom. »Veste, kar ne bi mi bilo všeč, če bi bil Novak poslej sam na vrhu. Gre za tri tako sijajne šampione teniških igrišč, da bi si želel, da so ob koncu koledarskega leta vsi trije skupaj na 1. mestu te večne lestvice,« je zlasti številne srbske privržence kar malo razjezil Mats Wilander, nekoč vrhunski igralec, zdaj že vrsto let strokovni TV-komentator. Naklonjenosti Federerju nikdar ni skrival, četudi v odmevnem pogovoru za švicarski dnevnik Berner Zeitung o njej ni govoril, poudaril je le: »Vsakomur od te trojice pripada en veliki stadion: Nole je sijajen v Melbournu, Rafa v Parizu, Roger pa v Londonu.« Čudovita frizerka Tako kot ta Šved tudi upokojeni ameriški teniški zvezdnik John McEnroe pogosto komentira dvoboje in razmerja moči med današnjimi igralci, sodi med tiste, ki so Đokoviću precej bolj naklonjeni. Tokrat pa je v dobro voljo spravil tudi Novakovo ženo Jeleno, ki je z nekaj dni zamude prišla na prizorišče, na tej poti k zmagi v osmini finala pa na častni tribuni stiskala pesti za svojega junaka. McEnroe je v mikrofon omenil, da je Srbu v New Yorku zagotovo lepo, ker med turnirjem biva v vili prijatelja Gordona, pri katerem je vse urejeno kot v najlepši pravljici. Kamere so pri priči pokazale Jeleno, kako se je ob teh besedah nasmehnila. Veliko smeha pa je bilo nato tudi na novinarski konferenci po koncu dvoboja, ko je Đoković moral spregovoriti tudi o svojem prvem nastopu na turnirju za grand slam, pred 16 leti v Avstraliji: Takrat sem si želel posebej zapisati v spomin svoj prvi dvoboj na centralnem igrišču, tekmec je bil Marat Safin. Šel sem k čudoviti frizerki in prisluhnil njenemu predlogu, da bi si sprednji del lasišča obarval v modro ali zeleno barvo. Dejal sem si: 'Zakaj pa ne', star sem bil 17 let.«



