Đoković in navijači bodo zajokali zaradi posledic deportacije (VIDEO)

Skoraj dvotedenska drama prvega igralca sveta Novaka Đokovića se je zaključila z drugim preklicem vizuma in deportacijo iz Avstralije. Po deportaciji je Đokoviću odrejena tudi triletna prepoved vstopa v Avstralijo, kar je potrdila avstralska ministrica za notranje zadeve Karen Andrews. Ministrica je to potrdila v eni izmed oddaj na avstralski televiziji in objavila še na twitterju.

Prepoved vstopa v Avstralijo za Novaka pomeni, da ne bo mogel nastopiti na turnirju v Melbournu vse do leta 2025. Na to odločitev pa se lahko pritoži in sproži pravni spor. Kot je povedala ministrica, se odločitev o treh letih prepovedi še lahko spremeni, da pa o tem ne more govoriti v tem trenutku. O tem bo odločalo sodišče.

Če bo triletna prepoved obveljala, bi se lahko za 10. naslov na odprtem prvenstvu Avstralije Novak boril šele kot 37-letnik (vprašanje je, ali bo tedaj sploh še igral tenis), kar tudi pomeni, da bo v lovu na rekordno, 21. zmago na turnirjih velike četverice izjemno hendikepiran.