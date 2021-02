Đoković in Nadal za sanjski finale

Vsaj za dva tedna bodo ljubitelji tenisa dobili občutek normalnosti, pa četudi prvi turnir za veliki slam, OP Avstralije v Melbournu, ne bo v januarskem terminu. Zaradi ugodnih epidemioloških kazalcev in strogih preventivnih ukrepov bodo na tribunah končno prisotni gledalci. Začelo se bo v ponedeljek, v glavnem žrebu so tudi štirje Slovenci.



Vsi igralci in igralke, ki so prišli v deželo tam spodaj, so morali najprej v 14-dnevno samoizolacijo, ampak nagrada za osamo je bila lepa – vrnitev v kolikor toliko normalen življenjski ritem. Naslov iz lanskega leta bosta branila Srb Novak Đoković, ki je v Avstraliji zmagal že osemkrat, in Američanka Sofia Kenin, za katero je bil to prvi veliki slam. Glavni Đokovićev izzivalec bo Rafael Nadal, ki bo želel z 21. naslovom prehiteti sorekorderja Rogerja Federerja.



Švicarja ne bo, na igrišča naj bi se vrnil marca v Dohi. V Melbourne Parku bodo nastopili tudi štirje Slovenci, prav vsi pa so imeli težak žreb, ki je bil prestavljen za en dan zaradi okužbe pri enem od uslužbencev hotela, v katerem bivajo igralci.

Juvanova lahko preseneti Kontovo

Za Kajo Juvan, Polono Hercog in Tamaro Zidanšek ter Aljaža Bedeneta bi bil velik uspeh, če bi se komu uspelo prebiti v drugi teden. Na prvi stopnici bo imela najvišjo oviro 20-letna Juvanova, ki se bo v 1. krogu pomerila z nekdanjo polfinalistko Johanno Konta, ki je že na vseh grand slamih zaigrala vsaj v četrtfinalu. Ker se je Britanka rodila v Sydneyju, bo še bolj motivirana. Njen največji uspeh v bivši domovini je polfinale leta 2016, bila je tudi polfinalistka Roland Garrosa (2019) in Wimbledona (2017), ta čas pa je 14. na lestvici WTA, na kateri vodi Ashley Barty.



Favoritinja turnirja je sicer Naomi Osaka, na tretjem mestu pa je Serena Williams, rekorderka s 23 naslovi na štirih največjih turnirjih. Juvanova sicer ne bo brez možnosti, na pripravljalnem turnirju v Melbournu je namučila Igo Šwiatek, medtem ko je Kontova izpadla proti 79. igrali sveta, Romunki Irini Begu.

Zidanškova in Bedene s Kazahstancema

Med Slovenkami najvišje kotira Polona Hercog, 49. na lestvici WTA, za začetek se bo pomerila s Francozinjo Caroline Garcia, ki je le pet mest pred njo in je bolj uspešna v igri dvojic. Tudi Tamara Zidanšek (88.) ima višje postavljeno tekmico, Zarino Dijas iz Kazahstana (81.). Tudi edini slovenski igralec v moškem žrebu Aljaž Bedene, 58. igralec na lestvici WTA, bo imel za tekmeca Kazahstanca, 13 mest višje rangiranega Aleksandra Bublika.



Njun edini dosedanji dvoboj je bil lani v Dohi, kjer je s 6:3 in 7:5 zmagal Slovenec. Pri moških je veliki favorit Đoković, drugi na stavnicah je Nadal, tretji pa zmagovalec OP ZDA Dominic Thiem. Đoković in Thiem sta uvrščena v zgornji del žreba in se lahko srečata v polfinalu. Pred tem pa se jima obeta tudi dvoboj z Alexandrom Zverevom. Nadal bo imel v spodnji polovici tabele glavna konkurenta v Stefanosu Tsitsipasu in Daniilu Medvedjevu.



