Đoković bo navijal za Rusa

Privrženci odličnega tenisa bi si za vrhunec prvega dela sezone težko želeli več od spopada Rafaela Nadala in Danila Medvedjeva. Španska živa legenda in vse boljši Rus sta najboljša teniška igralca turnirja v Avstraliji – če odmislimo razplet telenovele, v kateri je potegnil kratko srbski as Novak Đoković, ki je rojen za osvajanje lovorik v areni Rod Laver. Dvoboj Nadal vs. Medvedjev bodo odprli v nedeljo ob 9.30.

Nadal in Medvedjev imata na računu po šest zmag, za katere sta porabila podobno količino energije. Španec je odigral niz manj (22:23), tudi njuna polfinalna dvoboja sta jima pod črto vzela enako moči: Nadal je v dveh urah in 55 minutah premagal Mattea Berrettinija (6:3, 6:2, 3:6, 6:3), Medvedjev je zlomil Stefanosa Tsitsipasa v dveh urah in pol (7:6, 4:6, 6:4, 6:1), toda igral je za Špancem in bo imel na voljo nekaj ur »krajši« počitek. Tekmeca bo gnal v finalu strahovito velik motiv. Nadal bo želel pokazati, da je najboljši teniški as doslej, ter se z rekordnim 21. naslovom za grand slam odlepiti od Novaka Đokovića in Rogerja Federerja.

»Če sem povsem pošten, sem najbolj vesel dejstva, da sploh lahko igram tenis,« je ocenil Nadal, ki je izpustil skoraj polovico lanske sezone zaradi poškodbe stopala. »Še vedno imam težave – včasih treniram po tri ure, včasih ne zmorem niti 20 minut. Toda na to se moram navaditi,« je priznal 35-letni as z Mallorce.

Medvedjev želi na Everest

Nadal je prilagodil taktiko svoji novi realnosti. Nič več »ne želi« igrati po pet napornih nizov kot nekoč, ko je prav s to strategijo lomil Rogerja Federerja. Tudi na račun večjega števila napak je začel servirati hitreje in posledično hitreje končuje igre na svoj servis. Na svojem zadnjem grand slamu pred letošnjim v Melbournu – lanskega maja/junija v Parizu – je dosegal povprečno hitrost prvega servisa 180 km/h, povprečno hitrost drugega pa 150 km/h. V šestih dvobojih letošnje Avstralije sta ti povprečji znašali 187 in 162 km/h!

»Pri 35 letih moraš znati prilagoditi svojo taktiko, najlepši primer tega je bil Rafaelov dvoboj z Denisom Šapovalovim, ko je serviral s hitrostjo 190 in 165 km/h,« je pojasnil eden od Nadalovih trenerjev, nekdanji as Carlos Moya. Bomo videli, kako bo ta taktika delovala v dvoboju z deset let mlajšim in 13 cm višjim Rusom (198:185). Medvedjev je v polfinalu serviral s hitrostjo 198 in 150 km/h. Medvedjev meni, da je napočil čas za novo ime na teniškem vrhu. Potem ko je na lanskem OP ZDA v New Yorku preprečil rekordno 21. lovoriko Đokoviću, namerava storiti enako z Nadalom in postati enakovreden partner legendam na teniškem Mount Everestu.

To bo drugi zaporedni nastop Rusa v finalu OP Avstralije in njegov četrti dvoboj s Špancem. Nadal je zmagal trikrat, toda nazadnje je bil boljši Medvedjev. »Dobro se spominjam lanskega finala Avstralije, čeprav sem se meril z Đokovićem. Letos moram biti bolj osredotočen na igro in bolje pripravljen na vse, kar me čaka,« je prepričan 25-letni Moskovčan.