Dogodek v Ljubljani nora zadeva

Čeprav je dež v nedeljskih popoldanskih urah namočil slovensko glavno mesto in ohladil ozračje, so sklepni boji turnirja svetovne serije v odbojki na mivki ogreli vzdušje na Kongresnem trgu. Lanska zmagovalca Tadej Boženk in Vid Jakopin sta tekmovanje zaključila na četrtem mestu. Po tesnem porazu v polfinalu sta v boju za bronasto odličje klonila še proti Avstrijcema Alexandru Huberju in Christophu Dresslerju. Državnima podprvakoma se tokrat ni uspelo povzpeti na zmagovalni oder, bila pa sta zelo blizu uvrstitvi v veliki finale. V polfinalu proti Italijanoma Andrei Abbiatiju in Tizianu Andreatti v tretjem nizu nista izrabila zaključne žoge ter sta na koncu izgubila na razliko s 14:16. V boju za bron sta Dressler in Huber v drugem in tretjem nizu od začetka narekovala ritem, navdušila z dobrimi začetnimi udarci in igro v obrambi.



»Avstrijca sta v drugem nizu odlično servirala, zato je bil najin sprejem slab, sledilo je čisto sesutje igre. Ni se nama uspelo vrniti, porabila sva vse prekinitve, preprosto nisva več razvila svoje igre in menim, da se je zadeva končala že v drugem nizu. Predvsem se je bilo težko zbrati po polfinalnem porazu z Italijanoma, bila sva energijsko precej iztrošena in v tem se z drugimi ekipami ne moreva primerjati,« je ocenil Vid Jakopin. »Počutje je bilo dobro, a morda je bila glava utrujena in ni zdržala do konca. Super je bilo spet igrati, dogodek v Ljubljani je tako ali tako nora zadeva. Pozdravljam, da se te stvari ohranjajo in tudi nadgrajujejo, je pa forma taka, kot je, žal še nesestavljena in je še veliko dela,« je dodal. Kljub vremenu fantastično Abbiati in Andreatta sta med moškimi dvojicami na koncu zmagala na Kongresnem trgu. V finalu sta z 2:1 ugnala Avstrijca Clemensa Dopplerja in Alexandra Horsta. »Zmage nisva pričakovala, saj je bil to prvi turnir po zelo dolgem premoru. Nasprotnika sta bila zelo dobra, veljata za zelo močno ekipo. Igrati tukaj je bilo lepo, na tem trgu je zares izjemno. Čeprav je bilo občasno zelo vroče, potem pa je deževalo, je bilo vse skupaj fantastično, še posebno ker sva zmagala,« se je uspeha veselil Tiziano Andreatta. Ženski finale je bil povsem danski, v njem sta bili Clara Windeleff in Line Trans Hansen z 2:0 uspešnejši od Cecilie Kollner Olsen in Sofie Norager Bisgaard. »Mislim, da sva igrali zelo dominantno, agresivno, storili sva manj napak kot tekmici. Osredotočili sva se na vsako točko posebej, dali od sebe 200 odstotkov in sva zelo zadovoljni z zmago,« je dejala Trans Hansnova. Slovenija pri dekletih svojih predstavnic v boju za odličja ni imela, kot zadnji sta se v četrtfinalu poslovili državni prvakinji Monika Potokar in Tjaša Kotnik.