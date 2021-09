Dobri le na lestvici presenečenj

Flickov elf začel z 12:0

Favoriti potrjujejo svoj status Vrstni red kvalifikacijskih skupin za SP – A: Portugalska 13, Srbija 11, Luksemburg 6, Irska 2, Azerbajdžan 1; B: Španija 13, Švedska (–2) 9, Grčija 6, Kosovo 4, Gruzija 1; C: Italija 14, Švica 9, S. Irska 6, Bolgarija 5, Litva 13; D: Francija 12, Finska in Ukrajina po 5, BiH in Kazahstan po 3; E: Belgija 16, Češka in Wales po 7, Belorusija 3, Estonija 1; F: Danska 18, Škotska 11, Izrael 10, Avstrija 7, Ferski otoki 4, Moldavija 1; G: Nizozemska in Norveška po 13, Tučija 11, Črna gora 8, Latvija 5, Gibraltar 0; H: Hrvaška in Rusija po 13, Slovaška 9, Slovenija 7, Malta in Ciper po 4; I: Anglija 16, Albanija 12, Poljska 11, Madžarska 10, Andora 3, San Marino 0; J: Nemčija 15, Armenija 11, Romunija 10, S. Makedonija 9, Islandija 4, Liechtenstein 1.

Stoodstotni izkupiček Danske z danimi 22 goli in brez prejetega po 540 minutah, izjemen rekordni niz 37 tekem brez poraza Italije pod taktirko, tri zmage Nemčije sna selektorskem stolčku ... To so največji vrhunci septembrskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju, do katerega nogometne navdušence loči še 436 dni. Evropske kvalifikacije so že oblikovale večino od trinajstih reprezentanc, ki se bodo uvrstile na prvi mundial na Bližnjem vzhodu. Danski, Belgiji, Angliji, Italiji, Nemčiji in branilcu naslova Franciji lahko le čudež prepreči kvalifikacijsko zmago in preboj na SP brez nepredvidljivih dodatnih kvalifikacij. V najboljših položajih so še trenutno vodilni v svojih skupinah Portugalci (A), Španci (B), Nizozemci (G), Hrvati (H), ki bodo imeli največje izzivalce v Srbih, Švicarjih, Norvežanih in Rusih ali Slovakih (H). Zadnje tri evropske reprezentance se bodo v Katar prebijale skozi dodatno kvalifikacijsko sito, v katerem bosta poleg desetih drugouvrščenih še dve najboljši zmagovalni reprezentanci iz lige narodov.Hansi Flick, naslednik, je nemški javnosti svoj elf predstavil prejšnji teden v gosteh proti Liechtensteinu z neprepričljivo zmago z 2:0. Toda ogrevanju je sledila realnost, dve prepričljivi zmagi, domača s 6:0 proti Armeniji in gostujoča na Islandiji s 4:0, ki sta že nakazali močno in napadalno Nemčijo, v kateri bodo imeli glavno besedo vrstniki(26 let),(25),(25),(26),(26) ali še mlajši(22). Nizozemci so le ujeli korak s sosedi, zadnja leta šampioni brez lovorike Belgijci, in so v, skupaj s Srbom, prvim strelcem kvalifikacij (7 golov), morda dobili enega od zvezdnikov najvišjega kakovostnega razreda. Kot zanimivost, Slovenija je na lestvici desetih največjih presenečenj v dosedanjem delu kvalifikacij kar dvakrat. Njena zmaga proti Hrvaški je po spletnem portalu gracenot.com, ki se ukvarja z nogometno statistiko, na šestem mestu največjih presenečenj (imela je le 28 odstotkov možnosti za zmago). A še dve mesti višje je zmaga Cipra proti Sloveniji (24 odstotkov). Na vrhu je gostujoča zmaga Severne Makedonije proti Nemčiji (le sedem odstotkov možnosti).