Dobra novica za oboževalce: Luko Dončića bodo lahko zdaj spremljali pogosteje

Prestop Luke Dončića iz ekipe Dallas Mavericks k Los Angeles Lakers ni presenetil le igralcev obeh ekip vključno z Luko, še posebej k srcu so si odhod svojega ljubljenca vzeli navijači Mavericksov. Ti so dan po šokantnem prestopu pred športno dvorano, kjer domuje njihova ekipa, uprizorili celo pogreb Luke Dončića, iz protesta so tam puščali drese z njegovo številko, pa fotografije, pred katerimi so prižigali celo sveče. Pristojni so jim obljubili, da jim bodo, če bodo tako želeli, vrnili denar za sezonske vstopnice, izgubo bodo zagotovo utrpeli tudi naši prodajalci, ki ponujajo športne drese, številka 77 Mavericksov namreč med Slovenci ni več aktualna.

Kaj pa bo s prenosi tekem lige NBA? Pri nas jih je mogoče spremljati na kanalu Arena sport, kakšno pomembnejšo tudi na katerem drugem televizijskem programu.

Dobra novica za ljubitelje košarke

Za soboto je omenjena televizija načrtovala prenos tekme med Dallas Mavericks in Houston Rockets, ker pa je zanimanje za to tekmo v domovini Luke Dončića močno upadlo, če ne kar povsem zamrlo, pa so hitro ukrepali in program spremenili. Tako bo zdaj mogoče na naš kulturni praznik ob 22. uri spremljati Los Angeles Lakers, ki se bodo borili proti ekipi Indiana Pacers. Odobritev za spremembo so po besedah Eve Mrhar, ki pri Areni sport skrbi za stike z javnostjo, dobili resnično zadnji trenutek, v četrtek!

Še vedno sicer ni znano, ali bo na tej tekmi že nastopil tudi Luka, ki še vedno okreva po poškodbi mečne mišice. Njegovi šefi v Los Angelesu so bili po opravljenem prvem treningu, ki je bil sicer brezkontakten, previdno optimistični glede Dončićevega nastopa na sobotni tekmi, več upanja pa polagajo v prvi tekmi naslednjega tedna, ko bodo Jezerniki obakrat zaigrali proti Utah Jazz, prvič doma, drugič v gosteh.

»Na splošno prestop v nov klub za slovenske televizijske gledalce lahko dobra novica. Lakersi so ena najbolj priljubljenih franšiz, zato so njihove tekme veliko bolj ’pokrite’. Prenosov tekem Lakersov bo tako do konca sezone veliko več, kot bi bilo Dallasa,« je še sporočila Mrharjeva.