Do lovorike po drami

Črni na potezi

Van Wely - Rapport, Karlsruhe 2020. Kako je črni ekspresno prisilil belega k vdaji?



REŠITEV:

1…Txh2! in beli je takoj priznal poraz, saj na 2.Dxd2 sledi 2…Txg2+ 3.Kh1 Th6+ 4.Lh4 Txh4 mat, na 2.Kxh2 pa 2…Dxf2, spet z neizbežnim matom.

Sodelovalo bo le šest klubov

Najmočnejše šahovsko ligaško tekmovanje v Evropi je nemška bundesliga. Sezono 2019/20 so zaradi izbruha pandemije marca prekinili, v ustaljene tirnice naj bi se vrnili šele spomladi. Kljub neugodnim razmeram se je osem ekip odločilo boriti za naslov prvaka. Šlo je za eno redkih tekmovanj v zadnjem času, ko je bilo mogoče v živo videti številne s svetovnega vrha.Večina zvezdnikov je bila v ekipi serijskih prvakov iz Baden-Badna, ki so v zadnjih 14 sezonah osvojili kar 13 lovorik. Glede na postavo, s katero so prišli v Karlsruhe, so bili trdno odločeni dodati še eno. V svojih vrstah so imeli tri igralce iz najboljše deseterice in dva, ki se bosta v nadaljevanju prekinjenega kandidatskega turnirja potegovala za pravico do dvoboja s svetovnim prvakom. Gre za Američanain Francoza, ki sta izkoristila turnir za uigravanje po večmesečnem zatišju tekmovanj v standardnem šahu. Sedmi s svetovne lestvice, Armenec, je bil tretji igralec najmočnejše postave, v kateri so bili skoraj vsi člani elitnega kluba 2700 točk.Vse je kazalo na sprehod do nove zvezdice, a je odločitev padla šele po dramatičnem zaključku. V zadnjem krogu se je Baden-Baden pomeril z Viernheimom, ki je dotlej edini držal stik in je prav tako dobil vseh šest predhodnih dvobojev, čeprav ni premogel tako zvenečih imen. Toda z Azerbajdžancemin s sedmimi izkušenimi velemojstri se je izkazal kot neugoden tekmec in zadišalo je po senzaciji. Kar ni uspelo zvezdnikom Baden-Badna, so opravili njihovi soigralci na nižjih šahovnicah. Španecin domačinsta s prigaranima zmagama poskrbela za 14. zvezdico v zadnjih 15 letih.Porast števila okužb je močno vplival tudi na izvedbo ligaških tekmovanj v Sloveniji in bližnji okolici. Na Hrvaškem so najmočnejše klubsko tekmovanje odpovedali že pred časom, pri nas pa bo potekalo v okrnjeni zasedbi. Upravni odbor Šahovske zveze Slovenije je v luči preventivnih ukrepov sklenil, da tekmovanja ne bodo izvedli na skupnem mestu, ampak v obliki gostovanj, odločitev o sodelovanju pa je prepustil klubom. Za to sezono so zamrznili tudi vsa napredovanja in izpadanja, klubi pa ne glede na svoje odločitve ne bodo deležni sankcij. Od desetih klubov naše najmočnejše lige se jih je za sodelovanje odločilo šest, štirje pa so nastop odpovedali.