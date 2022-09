Dmitrijeva ni mogla rešiti Krima

Rokometašice Krima Mercatorja so sezono EHF lige prvakinj začele z drugim porazom. Če je bil prejšnji teden v Bukarešti vtis še dober, pa tega ne moremo reči za včerajšnjo predstavo proti Vipers Kristiansandu. Dvakratne evropske prvakinje so zasenčile domačo zasedbo v Stožicah in zmagale s 27:21 (13:11).

Krimovke so bile z izjemo Darje Dmitrijeve, ki je dosegla osem golov, nemočne v napadu, v začetku drugega dela pa popustile še v obrambi in visok poraz je bil neizogiben. Prve točke za ekipo Dragana Adžića bodo nujne, ko bo v soboto gostovala na Češkem pri Baniku.

Po izenačenem začetku so krimovke prvič prišle do vodstva po protinapadu Jovanke Radićević za 4:3 v 9. minuti. Dmitrijeva je štiri minute zatem zvišala na 7:5 in kazalo je, da ima Krim pravo igro za norveške prvakinje. Toda sledilo je osem kriznih minut, v katerih so gostje dosegle šest zaporednih golov. Krim se je dobro boril v obrambi, ampak v napadu je škripalo, Barbara Lazović, Tjaša Stanko in Allison Pineau niso bile pri strelu, izgubljale so žoge. Šele Dmitrijeva je prekinila sušo z golom za 8:11. Zadnjih pet minut prvega dela pa je znova vlilo nekaj optimizma, Rusinja Dmitrijeva pa je tik pred zvokom sirene premagala veteranko Katrine Lunde za 11:13.

V drugem polčasu se je pokazala Krimova nemoč. Vipers je kmalu razrešil vprašanje zmagovalca, po delnem izidu 3:0 je bilo v 43. minuti že 14:22, pri Norvežankah se je razigrala tudi ruska zvezdnica Ana Vjahireva. Pri Krimu velja ob Dmitrijevi pohvaliti tudi Rosiakovo, ki je v zadnji četrtini dosegla tri gole, in vratarko Jovano Risović, ki je preprečila še višji poraz.

V Most po prvi točki

»Začele smo dobro, obramba je še kar delovala, v napadu pa nismo mogle priti do izdelanih priložnosti za strel. Ključno je bilo 10 minut drugega polčasa, ko res nismo imele rešitev v napadu. Tokrat je bil evropski prvak premočen, ampak moramo gledati pozitivno naprej, to je šele začetek sezone in v naši ekipi se je zgodilo veliko sprememb. Iz tekme v tekmo moramo graditi svojo igro in biti najboljše, ko bo najbolj pomembno,« si postopno rast obeta Lazovićeva, ki je preventivno izpustila skoraj ves drugi polčas. »Usedla sem se na koleno in nekaj se je čudno premaknilo. Upam, da ni nič hujšega,« je povedala Brežičanka, ki prve točke pričakuje že v soboto na Češkem: »Začeli smo proti najboljšim ekipam v skupini, v Most pa gremo po zmago, ki sploh ne bi smela biti vprašanje.«