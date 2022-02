Diskvalifikacije udarec za skoke

Slovenski orli Lovro Kos, Timi Zajc ter brata Cene in Peter Prevc so včeraj slovesno prejeli srebrne kolajne za moštveno predstavo, s katero so se končali nastopi smučarskih skakalcev na OI. V skakalnih krogih pa še vedno odmeva preizkušnja mešanih ekip, na kateri se je slovenska četverica (Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc) z velikansko prednostjo okitila z zlato lovoriko.

Skok na Olimp so jim olajšale tudi diskvalifikacije Japonke Sare Takanaši, Nemke Katharine Althaus, Avstrijke Daniele Iraschko-Stolz ter Norvežank Silje Opseth in Anne Odine Strøm, s katerimi so v trenutku iz boja za vrh izpadle štiri močne zasedbe. In namesto razburljivega spektakla se je preizkušnja sprevrgla v farso.

»Za menoj je 160 nastopov na tekmah za svetovni pokal, pet svetovnih prvenstev in troje olimpijske igre, prvič pa so me diskvalificirali na tej preizkušnji mešanih ekip v Zhangjiakouu. Moje srce je zlomljeno,« je Althausova zapisala na instagramu, za številne nemške medije pa objokana poudarila, da odgovorni na ta način uničujejo ženske skoke. Čudno se ji zdi, da je isti dres uspešno prestal vse meritve na posamični tekmi, na kateri je osvojila 2. mesto za Uršo Bogataj.

Mimogrede: takrat je vzrojil njen sloviti rojak Sven Hannawald, češ da so Katharini prižgali zeleno luč v bistveno slabših razmerah kot naši šampionki in ji tako onemogočili možnost ubranitve vodstva iz uvodne serije.

Lutkovno gledališče

Tudi sicer so se najbolj hudovali v nemškem taboru. Glavni trener moške skakalne vrste Stefan Horngacher je preizkušnjo označil za »lutkovno gledališče«.

»Katharina je bila na kontroli skoraj pol ure, še nikoli prej je niso tako natančno vzeli pod drobnogled. Kot da so jo prav hoteli izločiti,« je zmajeval z glavo 52-letni Avstrijec, ki mu nikakor ni šlo v račun, da so sredi OI spremenili način meritev. Zaradi takšnih odločitev pristojnih pri FIS je Horngacher celo pomislil na to, da bi se umaknil iz skokov. Ob tem kaže omeniti, da so v enajstih letih, kolikor dolgo imajo dekleta svetovni pokal, skupaj diskvalificirali šest vrhunskih skakalk, v Zhangjiakouu na eni preizkušnji kar pet. Iz mednarodne zveze so sporočili, da bodo vse proučili.

»Dejstvo je, da so bile diskvalifikacije, zaradi katerih je tekma trpela, hud udarec za vse – tako za tekmovalke, reprezentance kot za navijače in naš šport na splošno. Nihče si jih ni želel, naredili pa bomo vse, da se kaj takšnega ne bo več ponovilo,« je poudaril Horst Nilgen, medijski koordinator skakalnih preizkušenj pri FIS.